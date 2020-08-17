Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет поражение в столкновении с представителями оппозиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.