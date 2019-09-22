Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что новой власти в стране не удастся посадить его в тюрьму. Как ранее сообщали в Госбюро Украины, имя политика фигурирует в 13 уголовных делах, возбужденных за последние четыре месяца. По некоторым из них он проходит свидетелем.

Порошенко уверен, что его не посадят в тюрьму

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