Политика
Газета.RuПушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму. Об этом он написал в своем твиттере.
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Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Политика
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.
Lenta.ru 10:36
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове
Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.
Известия 10:09
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Экономика
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%
С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета 20 сентября в 07:38
Экономика
В России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
RT на русском 10:31
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости вчера в 12:11
Единоборства
Беспорядками завершился турнир UFC в Мехико
Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками.
DixiNews 06:22
Теннис
Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Спорт-Экспресс вчера в 11:23
Футбол
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК 10:21
Шоу-бизнес
Пышнотелая внучка Михаила Боярского изнуряла себя диетами
В ход шло буквально все, что только могла придумать Боярская, в том числе и изнуряющие организм и психику диеты.
Bimru.ru 03:33
Здоровье
Медики рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы
Итальянские медики рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы. Как они отметили, симптомы при этих заболеваниях очень похожи.
Вечерний курьер 06:09
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 09:17
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
Пресс-атташе посольства РФ в Турции добавила, что решение о выписке из больницы граждан РФ будет принято в ближайшие дни в зависимости от динамики их восстановления.
REGNUM 10:41
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Три человека пострадали в перестрелке возле кафе в Омске
По предварительным данным полиции, между пострадавшими и двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога произошел конфликт, который закончился стрельбой.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
Российская газета вчера в 18:16
Технологии
ВТБ сообщил о проблемах в работе мобильного банка
ВТБ сообщил о проблемах в работе мобильного банка, клиенты не могут воспользоваться сервисом ни через приложение, ни на сайте.
Интерфакс 08:15
Культура
Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ
Вечером в субботу, 22 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.
НГС 09:35
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Политика
Порошенко подверг сомнению существование «формулы Штайнмайера»
Экс-президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению существование "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 05:55
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Здоровье
Сегодня отмечают Всемирный день донора костного мозга
Как показал последний опрос ВЦИОМа, который проводили в преддверии Дня донора костного мозга, в нашей стране со знанием о таком виде донорства не все так гладко: 61% наших граждан никогда о таком не слышали, 17% затруднились ответить, а 56% опрошенных заявили, что не готовы стать донором.
Russia News 20 сентября в 21:04