Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не отправляла Зеленскому приглашение на парад Победы.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось
У России не было ни одной причины приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву, написал
 в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
РБК21:32

Подробнее о событии

Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

RT на русском21:41

Пушков объяснил, почему на парад Победы не позвали Зеленского

URA.Ru21:34

Пушков оценил решение Кремля не приглашать Зеленского на парад Победы

Rambler News Service07:09

Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы

РИА Новости19:30

Пушков: Зеленский мог использовать парад Победы в войне против России

ИА Красная Весна08:24

Пушков: приглашать Зеленского на Парад Победы не было оснований

Новостной фронт07:23

В Совфеде объяснили отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

РБК21:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
37
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
1,6K
Энергетика

МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
264
Игры

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
41
Здоровье

Еще 64 человека заразились коронавирусом в Бурятии

Из 64 новых зараженных 15 человек прибыли из других регионов России, двое – из очага Гусиноозерской ЦРБ, пятеро – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, четверо - обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал24 09 июня в 23:14
135
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
67
Шоу-бизнес

Андрей Разин вспомнил, как Ефремов наводил на всех ужас

Bimru.ru 00:40
57
Политика

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
4
Наука

На крыльях бабочек обнаружена защита от сильных ливней

На крыльях бабочек исследователями обнаружена защита от сильных ливней. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:44
3
Политика

Рейтинг доверия Путину заметно снизился

ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с результатами опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, уровень доверия российских граждан президенту Владимиру Путину заметно упал в течение последних двух месяцев.
Ореанда-Новости 15:39
97
Футбол

Мюллер критически высказался о новых подписаниях «Баварии»

Форвард "Баварии" Томас Мюллер порассуждал о возможном переходе в мюнхенский клуб лидера "Байера" Кая Хаверца.
Газета.Ru 21:00
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России

Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
26
Общество

Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение

Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
ВашГород.ру 07:18
47
Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси.
Известия 12:19
42
Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

ТАСС вчера в 13:58
275
Игры

Стань автогладиатором — анонсирован мультиплеерный экшен Destruction AllStars

Студия Lucid Games представила мультиплеерный автомобильный экшен Destruction AllStars.
CyberSport.ru 19:33
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

REGNUM 04:11
793
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца

Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia.
ИнфоСМИ 07:57
19
Кино

Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год

Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb 19:31
5
Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
207
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
142
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:11
1K
Шоу-бизнес

Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru 07:00
3
Армия и оружие

Киевские силовики за сутки один раз обстреляли территорию ДНР

Боевики украинской армии за прошедшие сутки один раз обстреляли из 82-мм минометов поселок Гольмовский на севере Горловки.
ИА Новороссия 03:45
2
Интернет

СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
7
Армия и оружие

Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина

Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру 13:05
2
Армия и оружие

Определены сроки передачи флоту фрегата «Адмирал Касатонов»

Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
РИА Новости 20:05
20
Шоу-бизнес

Виторган похвастался фото 58-летней супруги в купальнике

На снимке улыбающаяся 58-летняя жена актера в обтягивающем черном купальнике держит на руках младшую дочку.
Народные новости вчера в 10:53
56
Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 12:00
2,2K
Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
182
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное