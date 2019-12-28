Политика
РИА НовостиПушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи. Соответствующее заявление министр ранее сделал в интервью порталу RND.
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Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли — и отказали.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт вчера в 14:28
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