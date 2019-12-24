Политика
Rusvesna.suПушков объяснил, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
Сенатор Алексей Пушков не оставил без внимания слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о возможной встрече с президентом России, назвав истинные мотивы политика.
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с чего всё началось
Как написал Пушков в Twitter, у заявления Столтенберга могут быть две причины: создание видимости диалога для прикрытия растущей военной активности НАТО или снижение напряженности.Российская газетавчера в 21:56
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Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
Происшествия
В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове
На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Армия и оружие
Шойгу: НАТО проводит до 40 учений антироссийской направленности в год
НАТО ежегодно проводит в Европе до 40 крупных учений антироссийской направленности, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Общество
Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Политика
Киев упростил посещение Крыма для детей
Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для учащихся в украинских школах детей от 14 до 16 лет, сообщил премьер Алексей Гончарук.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Общество
Васильева призвала родителей говорить с детьми о сексе
Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что родители в первую очередь, а не учителя, должны заниматься сексуальным просвещением детей.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Политика
Путин подчеркнул важность присутствия России в сирийском Тартусе
Присутствие российских вооруженных сил в сирийском порту Тартус и на аэродроме Хмеймим является гарантией мира и стабильности в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Культура
Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Армия и оружие
В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец Ross
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG71) вошел в одесский морской порт утром 24 декабря, пишет местное издание "Думская".
Транспорт
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Политика
Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.