с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков не оставил без внимания слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о возможной встрече с президентом России, назвав истинные мотивы политика.

Пушков объяснил, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным

Политика В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Финансы Курс доллара опустился ниже 62 рублей В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Политика Киев упростил посещение Крыма для детей Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для учащихся в украинских школах детей от 14 до 16 лет, сообщил премьер Алексей Гончарук.

Спорт В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.

Происшествия Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.

Политика Путин подчеркнул важность присутствия России в сирийском Тартусе Присутствие российских вооруженных сил в сирийском порту Тартус и на аэродроме Хмеймим является гарантией мира и стабильности в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.