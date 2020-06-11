Политика

Газета.RuГазета.RuПушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. По мнению члена Совфеда, оснований для отправки приглашения не было, и подобное предложение могло быть использовано для пропаганды.
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У России не было ни одной причины приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву, написал
 в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
РБКвчера в 21:32

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Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

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Пушков оценил решение Кремля не приглашать Зеленского на парад Победы

Rambler News Serviceвчера в 07:09
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РЕН ТВ 10 июня в 15:56
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Общество

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РИА Новости 09 июня в 15:04
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Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
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Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
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Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
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На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
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Общество

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Общество

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За сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987, сообщает оперштаб.
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Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

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Общество

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
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В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
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«Настоящий шедевр» — как критики оценили The Last of Us Part II

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Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Общество

Индексация пенсии с 1 июля коснется не всех

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В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
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