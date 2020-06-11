Политика
Газета.RuПушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. По мнению члена Совфеда, оснований для отправки приглашения не было, и подобное предложение могло быть использовано для пропаганды.
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с чего всё началось
У России не было ни одной причины приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву, написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.РБКвчера в 21:32
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Пушков оценил решение Кремля не приглашать Зеленского на парад Победы
Rambler News Serviceвчера в 07:09
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Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
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Российская газета вчера в 12:41
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Газета.Ru 02:14
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На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
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Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
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В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом
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Интерфакс 03:47
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Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
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Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
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В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Общество
«Настоящий шедевр» — как критики оценили The Last of Us Part II
CyberSport.ru 04:25
Игры
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Индексация пенсии с 1 июля коснется не всех
Согласно документу, очередная корректировка системы пенсионного обеспечения намечена на 1 июля 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
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В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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ЦСКА отложил решение о контракте с Вагнером Лавом на месяц
Столичный ЦСКА отложил решение о контракте с бразильским нападающим Вагнером Лавом на один месяц.
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Спорт
В США оправдали получившую допинг боксершу Фукс
В ходе расследования USADA установило, что допинг попал в организм спортсменки в результате полового контакта — эти препараты принимал партнер Фукс.
РБК 04:00