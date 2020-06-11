с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. По мнению члена Совфеда, оснований для отправки приглашения не было, и подобное предложение могло быть использовано для пропаганды.

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Экономика Кабмин поручил ведомствам вовремя расходовать бюджетные средства Правительство России поручило министерствам и ведомствам своевременно и равномерно исполнять расходы федерального бюджета в 2020 году.

Путешествия Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.

Экономика «Победа» запустила распродажу билетов на июль Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.

Общество В доме экс-министра Украины прошел обыск Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна начался утром.

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,4K

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 745

Здоровье Ученые назвали новый симптом коронавируса Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.

Общество Новые санитарные правила подготовлены для магазинов Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.

Шоу-бизнес Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте. 13

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 239

Общество В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом За сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987, сообщает оперштаб.

Общество Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.

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Политика В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 2,1K

Общество Аксёнов запустил дополнительное водоснабжение Симферополя Глава Крыма Сергей Аксёнов запустил дополнительное водоснабжение от артезианских скважин в Симферополь, где обмелели водохранилища.

Футбол ЦСКА отложил решение о контракте с Вагнером Лавом на месяц Столичный ЦСКА отложил решение о контракте с бразильским нападающим Вагнером Лавом на один месяц.

Армия и оружие Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.