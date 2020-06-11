Политика
Газета.RuПушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. По мнению члена Совфеда, оснований для отправки приглашения не было, и подобное предложение могло быть использовано для пропаганды.
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с чего всё началось
У России не было ни одной причины приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву, написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.РБКвчера в 21:32
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Пушков оценил решение Кремля не приглашать Зеленского на парад Победы
Rambler News Serviceвчера в 07:09
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Общество
Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса
По данным на 12 июня, во Владимирской области зарегистрировали 3390 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:41
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за обрушения моста
В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения железнодорожного моста, сообщается 11 июня на сайте регионального правительства.
Известия вчера в 20:50
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 2255 пациентов
В Москве ещё 2255 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:34
Здоровье
Главврач железнодорожной больницы Барнаула умер от коронавируса
В ночь на 12 июня ушел из жизни главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман.
Алтайская правда 00:48
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Доходы бюджета в январе-мае составили 7 трлн 890,9 млрд рублей, или 38,3% к общему утвержденному объему доходов на год.
Интерфакс вчера в 14:52
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 10 июня в 02:49
Гаджеты
Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020
Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews вчера в 15:05
Армия и оружие
Захваченный силами ПНС вертолет Ми-35 застрял под мостом в Ливии
Военные силы ПНС решили вывезти захваченный ранее вертолет Ми-35, однако во время транспортировки он застрял под мостом.
Discover24 вчера в 03:48
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:13
Политика
Песков рассказал, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
О причинах, по которым президента Украины Владимира Зеленского не приглашали на парад Победы в Москву, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RuNews24.ru 10 июня в 06:52
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК вчера в 17:02
Космос
В российском модуле на МКС проводят замеры уровня бензола
В российском модуле на МКС проводят специальные замеры уровня бензола.
Evo-rus.com 03:25
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru вчера в 14:48
Общество
Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 03:07
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 10 июня в 09:01
Политика
Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России
Газета.Ru 01:45
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна про арбитра Вилкова
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Чемпионат 10 июня в 11:11
Наука
Из стволовых клеток впервые собрана модель эмбриона человека
Модель для изучения ранней стадии развития человека из стволовых клеток создали британские и нидерландские биологи.
Соловей.Инфо 03:34
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Актриса Рената Литвинова посетила квартиру Михаила Ефремова, который насмерть сбил человека в пьяном ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru вчера в 16:08
Политика
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM вчера в 02:22