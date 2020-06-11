с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. По мнению члена Совфеда, оснований для отправки приглашения не было, и подобное предложение могло быть использовано для пропаганды.

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 224

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Общество Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за обрушения моста В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения железнодорожного моста, сообщается 11 июня на сайте регионального правительства.

Здоровье Главврач железнодорожной больницы Барнаула умер от коронавируса В ночь на 12 июня ушел из жизни главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман.

Гаджеты Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020 Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости". 8

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 14

Общество Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 5

Политика Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.