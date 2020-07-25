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News.ru

Пушков объяснил свои слова о Горбачёве

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал своё заявление о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачёва.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Как Горбачев немцам сдался: подоплека крупнейшего поражения внешней политики страны

16 июля 1990 г. состоялась встреча Михаила Горбачева и канцлера ФРГ Гельмута Коля в Архызе. В связи с этим спикер правительства ФРГ Штефен Зайберт заявил: именно на той встрече Михаил Горбачев «внезапно дал согласие на членство объединенной Германии в НАТО».
Московский Комсомолец23 июля в 09:47
Подробнее о событии
News.ru

Пушков объяснил свои слова о Горбачёве

News.ru02:34
Lenta.ru

Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

Lenta.ru00:09
Московский Комсомолец

Как Горбачев немцам сдался: подоплека крупнейшего поражения внешней политики страны

Московский Комсомолец23 июля в 09:47
Аргументы и Факты

Пушков объяснил «геополитическую капитуляцию» Горбачева

Аргументы и Факты21:37
РЕН ТВ

Историческая драма: Пушков о геополитической капитуляции Горбачева

РЕН ТВ21:31
РИА Новости

«Не чепуха»: Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции

РИА Новости20:04
Life.ru

Пушков назвал геополитической капитуляцией согласие Горбачёва на вступление Германии в НАТО

Life.ru21:50

Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета04:46
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СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости02:41
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости22 июля в 18:11
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Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБКвчера в 11:50
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Краснов признал незаконным дело следователя, возбужденное Бастрыкиным

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин пожаловался Краснову, что его заместитель Виктор Гринь признал незаконным уголовное преследование следователя центрального аппарата СКР Руслана Миниахметова.
Первое антикоррупционное СМИ23 июля в 06:24
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Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины.
Lenta.ru05:48