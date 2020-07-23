Политика

News.ruNews.ruПушков объяснил свои слова о Горбачёве

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал своё заявление о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачёва.
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с чего всё началось

Как Горбачев немцам сдался: подоплека крупнейшего поражения внешней политики страны

16 июля 1990 г. состоялась встреча Михаила Горбачева и канцлера ФРГ Гельмута Коля в Архызе. В связи с этим спикер правительства ФРГ Штефен Зайберт заявил: именно на той встрече Михаил Горбачев «внезапно дал согласие на членство объединенной Германии в НАТО».
Московский Комсомолец23 июля в 09:47

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Пушков объяснил свои слова о Горбачёве

News.ru02:34

Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

Lenta.ru00:09

Как Горбачев немцам сдался: подоплека крупнейшего поражения внешней политики страны

Московский Комсомолец23 июля в 09:47

Пушков объяснил «геополитическую капитуляцию» Горбачева

Аргументы и Фактывчера в 21:37

Историческая драма: Пушков о геополитической капитуляции Горбачева

РЕН ТВвчера в 21:31

«Не чепуха»: Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции

РИА Новостивчера в 20:04

Пушков назвал геополитической капитуляцией согласие Горбачёва на вступление Германии в НАТО

Life.ruвчера в 21:50
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС 02:20
3,6K
Армия и оружие

Снимки египетских Су-35 выложили в Интернет

Американский военный обозреватель считает, что фотографии Су-35, которые недавно попали в Интернет, были выложены туда не случайно.
ИнфоСМИ вчера в 13:58
6
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована актриса Елена Кондулайнен

В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен.
BFM.ru 02:42
32
Единоборства

Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Шоу-бизнес

Сын Высоцкого признался, что изменил отношение к Марине Влади

Вспоминает Никита Владимирович и о том, как малышом его сначала носили в Театр на Таганке, когда в 1964 году Любимов организовал легендарную труппу и пригласил туда Владимира Высоцкого.
Вести.Ru 23 июля в 08:08
2
Общество

Прокла Плакальщика по народному календарю отмечают 25 июля

В народном календаре Прокла называют Плакальщиком - с этого дня начинают выпадать большие росы, поэтому крестьяне спешили убрать урожай и заготовить сено, чтобы уберечь от большой влажности.
Телепорт вчера в 19:20
Наука

Водоросли оказались эффективнее лекарств против COVID-19

Ученые из США и Южной Кореи выяснили, что входящий в состав морских водорослей гепарин блокирует новый штамм коронавируса лучше, чем главный препарат для лечения инфекции в США – ремдесивир.
Anews вчера в 12:06
6
Происшествия

На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении

В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
2
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
359
Энергетика

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
117
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
351
Происшествия

В Керченском проливе затонул бронетранспортер

РИА Новости 04:10
11
Политика

Помпео заявил о намерении привлечь Россию к альянсу против КНР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении привлечь Россию к альянсу против КНР.
Деловое.ТВ 03:22
131
Происшествия

Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек

Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
РИА Новости 03:43
28
Общество

Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.
Известия 03:38
1
Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 124 новых случая коронавируса

Среди новых случаев коронавируса в Ростове-на-Дону выявлены 56 инфицированных человек.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:47
1,6K
Технологии

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
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Музыка

Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ

SM News вчера в 08:48
2
Происшествия

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
33
Шоу-бизнес

Ольга Зуева показала фото маленькой дочки от Данилы Козловского

Возлюбленная популярного актера Данилы Козловского актриса Ольга Зуева поделилась сегодня редким фото своей маленькой дочки.
NewInform 23 июля в 13:53
3
Общество

Мясников рассказал, как отучить водителей смотреть в телефон на дороге

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отучить водителей пользоваться мобильными телефонами за рулем.
Газета.Ru 03:04
Авто

Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x

Letnews.ru 23 июля в 03:25
8
Общество

Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа

Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
245
Шоу-бизнес

Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым

Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости 23 июля в 23:35
29
Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

CT news 23 июля в 12:19
7
Здоровье

В Коми число случаев коронавируса превысило пять тысяч

Фото Виктора Бобыря из архива БНК, инфографика стопкоронавирус.рф, ИКЦ Каждый новый случай подозрения на коронавирус переходит в категорию подтвержденных только после того, как соответствующее решение принимается федеральной лабораторией на основе проведенных исследований.
ИА БНК 03:35
2
Наука

Обнаружен белок, который скрывает коронавирус от иммунитета

РИА ОмскПресс вчера в 21:05
2
Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Ведомости 23 июля в 22:44
1,3K
Происшествия

Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

Интерфакс 02:35
1
Здоровье

В Узбекистане в очередной раз продлят карантин из-за коронавируса

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил предложение республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом о продлении коронавируса.
Inc-news.ru вчера в 02:37
3
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Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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