Политика
News.ruПушков объяснил свои слова о Горбачёве
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал своё заявление о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачёва.
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с чего всё началось
16 июля 1990 г. состоялась встреча Михаила Горбачева и канцлера ФРГ Гельмута Коля в Архызе. В связи с этим спикер правительства ФРГ Штефен Зайберт заявил: именно на той встрече Михаил Горбачев «внезапно дал согласие на членство объединенной Германии в НАТО».Московский Комсомолец23 июля в 09:47
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Как Горбачев немцам сдался: подоплека крупнейшего поражения внешней политики страны
Московский Комсомолец23 июля в 09:47
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Армия и оружие
Снимки египетских Су-35 выложили в Интернет
Американский военный обозреватель считает, что фотографии Су-35, которые недавно попали в Интернет, были выложены туда не случайно.
ИнфоСМИ вчера в 13:58
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована актриса Елена Кондулайнен
В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен.
BFM.ru 02:42
Единоборства
Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого признался, что изменил отношение к Марине Влади
Вспоминает Никита Владимирович и о том, как малышом его сначала носили в Театр на Таганке, когда в 1964 году Любимов организовал легендарную труппу и пригласил туда Владимира Высоцкого.
Вести.Ru 23 июля в 08:08
Общество
Прокла Плакальщика по народному календарю отмечают 25 июля
В народном календаре Прокла называют Плакальщиком - с этого дня начинают выпадать большие росы, поэтому крестьяне спешили убрать урожай и заготовить сено, чтобы уберечь от большой влажности.
Телепорт вчера в 19:20
Наука
Водоросли оказались эффективнее лекарств против COVID-19
Ученые из США и Южной Кореи выяснили, что входящий в состав морских водорослей гепарин блокирует новый штамм коронавируса лучше, чем главный препарат для лечения инфекции в США – ремдесивир.
Anews вчера в 12:06
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Происшествия
В Керченском проливе затонул бронетранспортер
РИА Новости 04:10
Политика
Помпео заявил о намерении привлечь Россию к альянсу против КНР
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении привлечь Россию к альянсу против КНР.
Деловое.ТВ 03:22
Происшествия
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек
Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
РИА Новости 03:43
Общество
Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.
Известия 03:38
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировано 124 новых случая коронавируса
Среди новых случаев коронавируса в Ростове-на-Дону выявлены 56 инфицированных человек.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:47
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
Музыка
Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
SM News вчера в 08:48
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Ольга Зуева показала фото маленькой дочки от Данилы Козловского
Возлюбленная популярного актера Данилы Козловского актриса Ольга Зуева поделилась сегодня редким фото своей маленькой дочки.
NewInform 23 июля в 13:53
Общество
Мясников рассказал, как отучить водителей смотреть в телефон на дороге
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отучить водителей пользоваться мобильными телефонами за рулем.
Газета.Ru 03:04
Авто
Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x
Letnews.ru 23 июля в 03:25
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости 23 июля в 23:35
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
CT news 23 июля в 12:19
Здоровье
В Коми число случаев коронавируса превысило пять тысяч
Фото Виктора Бобыря из архива БНК, инфографика стопкоронавирус.рф, ИКЦ Каждый новый случай подозрения на коронавирус переходит в категорию подтвержденных только после того, как соответствующее решение принимается федеральной лабораторией на основе проведенных исследований.
ИА БНК 03:35
Наука
Обнаружен белок, который скрывает коронавирус от иммунитета
РИА ОмскПресс вчера в 21:05
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости 23 июля в 22:44
Здоровье
В Узбекистане в очередной раз продлят карантин из-за коронавируса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил предложение республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом о продлении коронавируса.
Inc-news.ru вчера в 02:37