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Lenta.ru
Lenta.ru

Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Как Горбачев немцам сдался: подоплека крупнейшего поражения внешней политики страны

16 июля 1990 г. состоялась встреча Михаила Горбачева и канцлера ФРГ Гельмута Коля в Архызе. В связи с этим спикер правительства ФРГ Штефен Зайберт заявил: именно на той встрече Михаил Горбачев «внезапно дал согласие на членство объединенной Германии в НАТО».
Московский Комсомолец23 июля в 09:47
Подробнее о событии
News.ru

Пушков объяснил свои слова о Горбачёве

News.ru02:34
РИА Новости

«Не чепуха»: Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции

РИА Новости20:04
Life.ru

Пушков назвал геополитической капитуляцией согласие Горбачёва на вступление Германии в НАТО

Life.ru21:50
Аргументы и Факты

Пушков объяснил «геополитическую капитуляцию» Горбачева

Аргументы и Факты21:37
РЕН ТВ

Историческая драма: Пушков о геополитической капитуляции Горбачева

РЕН ТВ21:31
Lenta.ru

Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

Lenta.ru00:09
Московский Комсомолец

Как Горбачев немцам сдался: подоплека крупнейшего поражения внешней политики страны

Московский Комсомолец23 июля в 09:47

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Газета.Ruвчера в 09:24
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СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры

Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости02:41
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Вышел трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В Сети появился трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики», который обещает стать первой крупной российской премьерой после возобновления работы кинотеатров, которые были закрыты на карантин в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания23 июля в 08:00
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