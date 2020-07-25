Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева
Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева.В источнике
С чего всё началось
Как Горбачев немцам сдался: подоплека крупнейшего поражения внешней политики страны
16 июля 1990 г. состоялась встреча Михаила Горбачева и канцлера ФРГ Гельмута Коля в Архызе. В связи с этим спикер правительства ФРГ Штефен Зайберт заявил: именно на той встрече Михаил Горбачев «внезапно дал согласие на членство объединенной Германии в НАТО».
Московский Комсомолец23 июля в 09:47
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Как Горбачев немцам сдался: подоплека крупнейшего поражения внешней политики страны
Московский Комсомолец23 июля в 09:47