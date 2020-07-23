Политика

Lenta.ruLenta.ruПушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева.
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Как Горбачев немцам сдался: подоплека крупнейшего поражения внешней политики страны

16 июля 1990 г. состоялась встреча Михаила Горбачева и канцлера ФРГ Гельмута Коля в Архызе. В связи с этим спикер правительства ФРГ Штефен Зайберт заявил: именно на той встрече Михаил Горбачев «внезапно дал согласие на членство объединенной Германии в НАТО».
Московский Комсомолец23 июля в 09:47

Подробнее о событии

Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

Lenta.ru00:09

Как Горбачев немцам сдался: подоплека крупнейшего поражения внешней политики страны

Московский Комсомолец23 июля в 09:47

Пушков назвал геополитической капитуляцией согласие Горбачёва на вступление Германии в НАТО

Life.ruвчера в 21:50

Пушков объяснил «геополитическую капитуляцию» Горбачева

Аргументы и Фактывчера в 21:37

Историческая драма: Пушков о геополитической капитуляции Горбачева

РЕН ТВвчера в 21:31

«Не чепуха»: Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции

РИА Новостивчера в 20:04

Пушков назвал последствия «геополитической капитуляции» Горбачева

ФАНвчера в 22:39
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Газета.Ru вчера в 16:03
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Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
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Происшествия

В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века

РИА Новости 23 июля в 12:33
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
172
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском вчера в 10:41
1,1K
Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru вчера в 05:51
69
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ вчера в 11:03
2,7K
Происшествия

Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека

Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия вчера в 12:08
28
Общество

В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала

РИА Новости 00:42
1,4K
Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

Интерфакс вчера в 23:53
10
Общество

Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе

Полезной для сердца и нервной системы альтернативой могут выступить кофейные зерна в шоколаде, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
РИА Новости вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым

Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
28
Экономика

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
54
Космос

В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе

Информационный центр Правительства Москвы 22 июля в 09:15
Космос

Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите

Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите.
Piter.tv 22 июля в 10:17
6
Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
16
Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
22
Футбол

Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции

С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском вчера в 17:13
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
1,2K
Армия и оружие

Военные РФ испытывают роботизированную систему подводного мониторинга в Черном море

Подводные беспилотники Новые подводные беспилотники для наблюдения и съемки осмотрели в технополисе вице-премьер Юрий Борисов, первый замминистра обороны Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства Павел Попов.
ТАСС вчера в 07:46
8
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

1. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
1,2K
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru вчера в 04:55
2,4K
Общество

В Хабаровске полиция пришла в отель к сотрудникам «Открытой России»

ОВД-Инфо пишет, что на 14-дневный карантин пытались отправить и политолога Александра Кынева.
Znak.com вчера в 19:30
53
Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 23 июля в 09:24
59
Шоу-бизнес

Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело вчера в 07:23
19
Космос

Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска

Аргументы недели 23 июля в 07:37
Космос

Китай успешно вывел на орбиту три спутника гражданского назначения

КНР вывела на орбиту три спутника, предназначенных для развития инфраструктуры «Интернета вещей», оптического картографирования высокого разрешения и астрофизических наблюдений.
News.ru 00:45
Общество

Ульяновского шеф-повара оштрафовали за пикетирование с меню в руках

В Ульяновске напротив областного правительства шеф-повар одного из городских ресторанов Сергей Павлов провел одиночное пикетирование, пишет «7х7».
Собеседник вчера в 08:04
65
Политика

Климкин предложил превратить Крым в проблему для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
40
Здоровье

В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса

Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении.
Волгоградская правда вчера в 07:19
80
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