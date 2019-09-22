Политика

ИзвестияИзвестияПушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
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Пушков объяснил, почему Порошенко не попадет в тюрьму

РЕН ТВ04:17

Пушков объяснил, почему Порошенко не попадет в тюрьму

РИА Новости05:53

Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму

Известия04:47

В России нашли объяснение низким шансам Порошенко попасть в тюрьму

Lenta.ru06:26

Порошенко уверен, что его не удастся «упрятать» в тюрьму

RT на русском02:39

Порошенко в тюрьму не собирается

Вести.Ru01:37

Порошенко отказался садиться в тюрьму

Газета.Ru00:12
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Шоу-бизнес

Волочкова научит Бузову садиться на шпагат

NewInform вчера в 10:10
Здоровье

В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.
РИА Новости 05:45
Транспорт

Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов.
Газета.Ru вчера в 17:40
Игры

The Guardian назвал лучшие видеоигры XXI века

Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.
REGNUM 05:30
Экономика

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 сентября в 07:47
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 20 сентября в 14:24
Общество

В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru вчера в 05:16
Гаджеты

Раскладной Samsung Galaxy Fold проверили на прочность

Прошел раскладной смартфон и тест на изгиб.
Astera 20 сентября в 15:14
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Спорт

ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ

Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Политика

В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»

РИА Новости 20 сентября в 11:46
Армия и оружие

Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru вчера в 10:30
Армия и оружие

Шойгу допустил отмену призыва в армию

Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.
Газета.Ru 04:42
Авто

Renault Duster получил коллекционное издание

Румынский автомобильный бренд Dacia закупил партию Renault Duster для их последующей модернизации с целью выпустить лимитированную серию автомобилей, которая получила название Black Collector.
Car.ru 20 сентября в 23:35
Спорт

Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ

RT на русском вчера в 10:40
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество

На Среднем Урале выпадет снег в ближайшие дни

Температура воздуха в ночное время составит +2, -3°, заморозки местами до -6°. Днём - +4, +9 градусов. Во вторник погода не изменится.
Екатеринбург в эфире 05:06
Политика

Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия вчера в 16:22
Здоровье

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Экономика

За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%

С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета 20 сентября в 07:38
Происшествия

Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина

Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.
Курские известия вчера в 02:35
Происшествия

Грузовик в Китае наехал на толпу пешеходов, погибли 10 человек

REGNUM 05:28
Шоу-бизнес

Андрей Разин: «Юра Шатунов не общается со мной»

StarHit.ru вчера в 18:00
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
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