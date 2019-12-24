Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности. Сдается, ради видимости. Тактический маневр.

Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Член Совфеда назвал это тактическим маневром.

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