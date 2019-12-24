Политика

Российская газетаРоссийская газетаПушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Член Совфеда назвал это тактическим маневром.
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Алексей Пушков
Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности. Сдается, ради видимости. Тактический маневр.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт 00:59

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