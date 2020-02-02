Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
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Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

RT на русском15:54

Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Известия14:24

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

РИА Новости09:45

Пушков ответил Помпео на обеспечение Белоруссии американской нефтью

Национальная служба новостей10:43

Пушков оценил «нефтяные» переговоры Минска и США

News.ru10:41

Пушков отреагировал на заявление Помпео о поставках черного золота Минску

REGNUM10:30

Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Российская газета11:17
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Политика

Влияние Германии в ЕС снизится после Brexit, считает немецкий политик

Влияние Германии в Европейском союзе снизится в результате выхода Великобритании, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
РИА Новости 00:19
Шоу-бизнес

Собчак заинтриговала новым образом в Instagram

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Слово и Дело 07:55
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК 17:20
Гаджеты

Xiaomi распродает флагманский смартфон с AMOLED-экраном за 15 тыс. рублей

Сегодня Xiaomi Mi 8 с 64 Гб памяти цена в розницу равняется 19 990 рублей, но чаще всего данный смартфон можно приобрести в магазинах за 23 990.
ToDay News Ufa 29 января в 01:39
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с австрийским клубом «Сваровски Тироль»

Футболисты ЦСКА в контрольном матче сыграли вничью с командой «Сваровски Тироль».
ProstoProSport 12:52
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В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия 30 января в 23:45
Футбол

«Рома» на выезде неожиданно проиграла «Сассуоло»

Футболисты «Сассуоло» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии переиграли «Рому».
ProstoProSport 17:06
Общество

Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК вчера в 14:42
Политика

Хафтар подтвердил участие ЛНА во встрече военного комитета Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил участие во встрече военного комитета Ливии.
RT на русском 16:56
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Армия и оружие

На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90

На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
ГЛАС.RU 04:30
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
ТАСС 16:28
Происшествия

Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
REGNUM 09:20
Политика

В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 16:33
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:35
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 04:16
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Политика

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между Россией и Китаем.
Интерфакс 12:18
Футбол

Кике Сетьен: «Думаю, „Барселона“ отошла от первоначальной идеи»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о стратегии команды на предстоящие игры и важности преемственности философии клуба.
Спорт-Экспресс 08:50
Армия и оружие

В России вспоминают победу в Сталинградской битве

Согласно Федеральному закону № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве в 1943 году отмечается ежегодно 2 февраля как День воинской славы России.
Фома 16:10
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть

Актриса Юлия Высоцкая в YouTube-шоу "Мне это нравится!" рассказала о своей зависти к европейским женщинам.
Народные новости 09:06
Футбол

«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Газета.Ru 15:56
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Хабибу предложили $200 млн за бои с Макгрегором и Мейвезером

Имена бизнесменов не разглашаются. Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся осенью 2018 года, тогда победа досталась россиянину.
Газета.Ru 14:37
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Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
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Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом

Газета.Ru 03:15
Армия и оружие

ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд за обстрел села

Луганская народная республика готовит иск в Международный уголовный суд для привлечения командира 93 бригады ВС Украины к ответственности за обстрел в субботу жилого массива села Березовское в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
РИА Новости 14:41
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс вчера в 13:15
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