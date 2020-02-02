Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
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Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

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