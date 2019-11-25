Политика
РИА НовостиПушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
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с чего всё началось
Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.РИА Новостивчера в 19:17
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Экономика
Средняя зарплата в Казани превысила 45 тыс. рублей
Средняя заработная плата в Казани в январе-сентябре 2019 года составила 45 229 рублей, сообщает городской отдел госстатистики.
БИЗНЕС Online 06:15
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Накануне.Ru вчера в 16:07
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
RT на русском 06:11
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 23 ноября в 18:59
Политика
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Российская газета 04:57
Гаджеты
Распродажа: Vivo снижает цены на смартфоны в Черную пятницу. Некоторые подешевеют в два раза
В преддверии Черной пятницы компания Vivo объявила о распродаже своих смартфонов.
Dgl.ru 05:06
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Армия и оружие
В Польше призвали НАТО ответить России в космической сфере
Варшава опубликовала доклад, в котором призывает страны НАТО и Евросоюза ответить на разработки Россией спутниковых оборонительных систем.
Актуальные Новости 02:59
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 07:44
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика
В России впервые внесли биткоин в уставной капитал
Сделка удалась только со второй попытки, рассказал генеральный директор компании "Артель" Михаил Успенский: — Когда инвестор предложил внести в уставной капитал биткоин, мы сначала немного оторопели, но потом поняли, что это полностью соответствует российскому законодательству, и пошли на этот шаг.
BFM.ru 05:30
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
Свободная Пресса 06:28
Гаджеты
Apple намерена увеличить поставки iPhone 2020 из-за 5G
Компания Apple сообщила поставщикам о количестве заказов на iPhone 2020 в 2020 году.
News.ru 06:12
Общество
Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну
В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Вести.Ru 07:08
Экономика
Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.
РИА Новости 05:57
Политика
Порошенко рассказал об обещании Джулиани
Экс-президент Украины Петр Порошенко поведал об обещании, которое ему давал адвокат американского президента Руди Джулиани во время их встреч.
Газета.Ru 03:08
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей
Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.
РИА Новости вчера в 22:54
Политика
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Газета.Ru 05:51
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
ТАСС 07:15
Общество
Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве
Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов.
Известия 07:54
Гаджеты
Представлен планшет Huawei MatePad Pro
The GEEK 03:32
Здоровье
В России впервые снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
REGNUM 06:08
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН
Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Пятый канал вчера в 06:18
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Газета.Ru 23 ноября в 18:00