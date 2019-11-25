Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
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Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.
РИА Новостивчера в 19:17

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Провокацию Украины в Керченском проливе обсудят на международном трибунале

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Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе

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Заголовки часа в 11:30 от 25.11.19

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Крым созовет международный трибунал по «керченскому инциденту»

РБКвчера в 22:31
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Названа причина массового отравления детей в Нижегородской области

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Берлин призвал Китай допустить экспертов в Синьцзянь-Уйгурский округ

Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Китае, просит Пекин допустить экспертов ООН в регион для проведения независимой оценки, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
Газета.Ru 05:42
Единоборства

Кокляев рассказал о плане на бой с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, как собирается действовать в поединке с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Чемпионат 05:02
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Названа причина массовой драки дворников в центре Москвы

Газета.Ru 06:04
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Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове.
Телепрограмма вчера в 22:25
Кино

Дэйзи Ридли рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»

Ридли заявила, что некоторые моменты ей показались довольно страшными.
RuNews24.ru 23 ноября в 03:14
Политика

Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
ТАСС 06:18
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
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Наука

Тепловизор помог выявить ревматоидный артрит

Исследователи из Мальты и Великобритании показали, что у пациентов с ревматоидным артритом (РА) оказывается значительно повышена температура ладоней и пальцев.
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Происшествия

В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка

По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Российская газета 04:42
Экономика

Долги Дагестана за электроэнергию достигли 37,5 миллиарда рублей

Долги СКФО перед производителями электроэнергии составляют около 50 млрд рублей, из которых 37,5 млрд рублей – неплатежи потребителей Дагестана.
Махачкалинские известия 06:23
Общество

Синоптики предупредили россиян о резком понижении давления

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении.
Газета.Ru 02:15
Шоу-бизнес

На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице

Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Bimru.ru 03:23
Музыка

Певица из Польши победила на детском Евровидении

iReactor вчера в 13:12
Игры

В Steam вышла игра 30-летней давности

22 ноября в Steam вышла текстовая MMO BatMUD, при том что её релиз состоялся 14 апреля 1990 года.
CyberSport.ru 05:35
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Армия и оружие

Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб

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Общество

Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.
РИА Новости вчера в 15:45
Происшествия

Репетитор, избивавший ученицу в Москве, отделался условным сроком

Суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.
Росбалт 05:49
Общество

Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 млн рублей

Министерство культуры поддерживает в полном объеме исковые требования к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", заявила в Мещанском суде представитель ведомства Людмила Смирнова.
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Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру 23 ноября в 12:10
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
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Кремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов

По данным ЦСТП, в России ежегодно проходит от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестов, однако в текущем году уже за первые девять месяцев произошли 1443 такие акции, в том числе 580 в третьем квартале.
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Миранчук согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».
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МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
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В России впервые снизилось число новых случаев заражения ВИЧ

Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
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Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

В Индии жалеют об отказе от российского истребителя Су-57.
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