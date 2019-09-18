Политика
Lenta.ruПушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины. По мнению Маломужа, жители полуострова сами захотят вернуться под контроль Киева после того, как Украина станет мощной экономической державой.
Читать в источнике
Оценить267
с чего всё началось
Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.RT на русском07:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
Общество
Названы российские города с самыми высокомерными жителями
Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.
Известия 06:58
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Политика
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на "формулу Штайнмайера", которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины.
Газета.Ru 11:07
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru 05:50
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Происшествия
Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Общество
Украинский раскольник Кротов поддержал открытое письмо священников РПЦ
Авторы открытого письма священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата в защиту осужденных по «московскому делу» отказались ставить под ним подпись священника Украинской автокефальной православной церкви (обновленной) Якова Кротова, несмотря на его настоятельные просьбы.
Ридус 10:34
Общество
Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде
Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил ТАСС, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Армия и оружие
В Киеве назвали размещение военных в Донбассе «идеальным» вариантом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду заявил, что считает "идеальным" вариантом, чтобы на границе с Россией в Донбассе были украинские военные.
РИА Новости 09:35
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru 10:50
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
19-летний Холанд сделал хет-трик в дебютном матче Лиги чемпионов
Pravda.Ru вчера в 16:37
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Политика
Глава администрации Ялты подал в отставку
Глава администрации Ялты Алексей Челпанов подал в отставку в связи с запланированным проведением новых конкурсов на должности глав администраций.
Российская газета 10:19
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Здоровье
Нейрохирург назвал указывающие на рак головного мозга симптомы
Взгляд.ру 14 сентября в 20:12
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика
И.о. посла США на Украине назвал санкции против России недостаточными
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости ввести «более широкие санкции» в отношении России.
Известия 08:48
Экономика
Путину рассказали о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание Владимира Путина на то, что за восемь неудач при венчурном инвестировании бюджетных средств можно получить 20-летний срок.
News.ru 10:53
Здоровье
Онищенко не согласился с прогнозом смертности от рака
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») назвал прогноз онколога Алексея Масчана о резком увеличении смертности от рака «шоковой атакой».
REGNUM 08:56
Политика
Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.
BFM.ru 11:55
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело 15 сентября в 08:36