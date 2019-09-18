Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.

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Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины. По мнению Маломужа, жители полуострова сами захотят вернуться под контроль Киева после того, как Украина станет мощной экономической державой.

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