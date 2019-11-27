Политика
Lenta.ruПушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
Председатель комитета уверен, что остальные страны Евросоюза ждут саммита в Париже, который пройдет 9 декабря. Ранее министры иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции выступили с совместным обращением к России, потребовав уважать территориальную целостность Украины.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Путин потребовал обустроить трассу М-11 «по-современному»
Трасса М-11, связывающая Москву и Санкт-Петербург, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга.
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта
Экономика
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Культура
Шнурову хотят показать «сварщика будущего» на заводе «Атоммаш»
Российского музыканта Сергея Шнурова пригласили на предприятие по производству оборудования для АЭС – завод «Атоммаш», чтобы он смог увидеть «сварщика будущего».
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала нового возлюбленного
На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
Гаджеты
Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10
Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Космос
На МКС починили сломанный туалет
Политика
Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки».
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Политика
NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму
Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Спорт
Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго
Здоровье
Статус национальных медцентров получат еще 12 клиник
Статус НМИЦ медицинской реабилитации может получить Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ, профильным собирается стать Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, на получение федерального статуса по профилю «онкология» претендует Ростовский научно-исследовательский онкологический институт.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Общество
Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра
Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Космос
НАСА официально обнаружило водяной пар в Европе
Новые анализы, проведенные НАСА, подтверждают, что с поверхности Европы периодически вырывается водяной пар.
Кино
Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Футбол
«Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов
Зенит сыграет дома с Лионом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
Фото нового Lada 4x4 появились в Сети
В распоряжении издания "Российской газеты" появились первые снимки внешнего вида и фото интерьера внедорожника Lada 4x4 с кодовым обозначением FL (Facelift).
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Экономика
Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co
Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Биатлон
Драчев назвал главную задачу сборной России в новом сезоне
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил, что главная задача российских биатлонистов на стартующий сезон Кубка мира — вернуть стране максимальную квоту для женской сборной.