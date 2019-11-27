Политика

Lenta.ruLenta.ruПушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комитета уверен, что остальные страны Евросоюза ждут саммита в Париже, который пройдет 9 декабря. Ранее министры иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции выступили с совместным обращением к России, потребовав уважать территориальную целостность Украины.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины

РИА Новости00:55

Пушков оценил призыв четырёх стран к России из-за Украины

RT на русском00:27

Пушков оценил призыв четырех стран к продлению санкций против России

Известиявчера в 18:50

Призыв четырех стран к России по Азовскому морю сочли «авангардом»

РЕН ТВвчера в 22:14

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Lenta.ruвчера в 20:19

Пушков оценил желание Швеции, Литвы, Эстонии и Украины продлить санкции против РФ

ФАНвчера в 19:56

Пушков ответил на требование четырех стран к России уважать Украину

URA.Ruвчера в 21:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

Путин потребовал обустроить трассу М-11 «по-современному»

Трасса М-11, связывающая Москву и Санкт-Петербург, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга.
Известия 06:47
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
РБК 00:14
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта

Говорит Москва 07:00
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
REGNUM вчера в 08:59
Армия и оружие

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

РИА Новости 05:50
Культура

Шнурову хотят показать «сварщика будущего» на заводе «Атоммаш»

Российского музыканта Сергея Шнурова пригласили на предприятие по производству оборудования для АЭС – завод «Атоммаш», чтобы он смог увидеть «сварщика будущего».
Экономика сегодня 05:28
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Российская газета 06:16
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина показала нового возлюбленного

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
RuNews24.ru 03:32
Гаджеты

Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10

Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Актуальные Новости 06:59
Космос

На МКС починили сломанный туалет

Российская газета 06:25
Политика

Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки».
Lenta.ru 06:27
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Политика

Анкара заявила о готовности к диалогу по С-400 с Вашингтоном

Взгляд.ру 06:49
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Вести.Ru вчера в 22:21
Спорт

Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго

Телеканал 360° 06:41
Здоровье

Статус национальных медцентров получат еще 12 клиник

Статус НМИЦ медицинской реабилитации может получить Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ, профильным собирается стать Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, на получение федерального статуса по профилю «онкология» претендует Ростовский научно-исследовательский онкологический институт.
Vademecum 00:43
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия вчера в 07:41
Общество

Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра

Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Известия 04:05
Космос

НАСА официально обнаружило водяной пар в Европе

Новые анализы, проведенные НАСА, подтверждают, что с поверхности Европы периодически вырывается водяной пар.
Evo-rus.com вчера в 02:13
Кино

Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
КиноПоиск вчера в 02:10
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Футбол

«Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов

Зенит сыграет дома с Лионом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Советский спорт 01:17
Авто

Фото нового Lada 4x4 появились в Сети

В распоряжении издания "Российской газеты" появились первые снимки внешнего вида и фото интерьера внедорожника Lada 4x4 с кодовым обозначением FL (Facelift).
Тарантас Ньюс 25 ноября в 01:46
Происшествия

На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»

Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
РИА Новости 07:04
Экономика

Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Газета.Ru 25 ноября в 07:26
Биатлон

Драчев назвал главную задачу сборной России в новом сезоне

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил, что главная задача российских биатлонистов на стартующий сезон Кубка мира — вернуть стране максимальную квоту для женской сборной.
Матч ТВ 06:45
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору хурмы

REGNUM 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное