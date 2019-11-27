Политика
Lenta.ruПушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
Председатель комитета уверен, что остальные страны Евросоюза ждут саммита в Париже, который пройдет 9 декабря. Ранее министры иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции выступили с совместным обращением к России, потребовав уважать территориальную целостность Украины.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Футбол
Локомотив — Байер 0:2
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Экономика
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Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
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