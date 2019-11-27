Главы МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины призвали к продлению санкций против России. Из них лишь 3 страны имеют отношение к санкциям ЕС - Украина ни при чем. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни ещё 21 страны ЕС. Это выпад авангарда.

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