Политика
РИА НовостиПушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа". Он отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен".
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В МИД Британии прокомментировали слова Путина о «родителе 1» и «родителе 2»
Национальная служба новостейвчера в 14:34
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Общество
Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса
Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Политика
Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
Хоккей
Алексей Морозов стал президентом КХЛ
Морозов сменил в должности главы КХЛ Дмитрия Чернышенко, которого в конце января назначили на пост заместителя председателя правительства.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Политика
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Автоспорт
Квят проводит обкатку нового болида «Альфа Таури»
Команда «Альфа Таури» проводит обкатку своего нового болида на трассе в Мизано. За рулем новой машины работает Даниил Квят.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Футбол
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро.
Общество
Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России
МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года.
Политика
Зеленский захотел провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму.
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Евгении Феофилактовой улетел в Лондон с новой избранницей
Гиагиа души не чает в своей избраннице, которая может похвастаться модельной внешностью.
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться коронавирусом
14.02.2020 Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения земного шара.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Шоу-бизнес
Собчак выложила фото с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Общество
В США сообщили о разрушении ступени советской ракеты на орбите
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Политика
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, а США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Музыка
Названы самые популярные видео за всю историю YouTube
Названы самые популярные видео за всю историю YouTube. Рейтинг роликов был опубликован в журнале Newsweek.
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
В Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.
Политика
Макрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных
Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.