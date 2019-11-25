Энергетика
РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Происшествия
Названа возможная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане
По предварительным данным, резкий маневр и перестроения грузовика перед туристическим автобусом стали причиной серьезного ДТП в Доминикане, в котором пострадали туристы из России.
Музыка
Российский участник прокомментировал итоги «Детского Евровидения»
Российский участник Денберел Ооржак прокомментировал итоги Международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Политика
Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Гаджеты
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 представлены в России
Политика
Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил в беседе с RT названные главой «Газпрома» Алексеем Миллером препятствия для сохранения транзита газа через Украину.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Описаны последствия приема российских и импортных лекарств
Родители описали последствия приема российских препаратов их тяжелобольными детьми.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за участие в опросах
Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Общество
Четверо забайкальцев стали миллионерами, выиграв в лотерею в 2019 году
За 10 месяцев 2019 года лотерейными миллионерами в Забайкалье стали четыре человека.
Общество
Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России
Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду Кроме того, он призвал не делать поспешных выводов после рекомендации WADA, а дождаться решения в отношении России.
Армия и оружие
Анкара продолжит военную операцию в Сирии
Турецкий президент Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции продолжат военную операцию в Сирии.
Футбол
«Лион» прибыл в Санкт-Петербург на матч Лиги чемпионов с «Зенитом»
«Лион» прилетел в Россию на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
Происшествия
Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Политика
Зеленский пообещал награду за поимку контрабандиста
Общество
Тулякам обещают аномальную зиму
К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Армия и оружие
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа
Напомним, ранее ИА Красная Весна сообщало о совершении Израилем авианалёта на объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории Палестины.
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Политика
Путин сообщил о встрече с руководством и акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством и основными акционерами «Яндекса».
Футбол
«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ
В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Гаджеты
Драйвер GeForce 441.41 WHQL «заточен» под Halo: Reach и Quake 2 RTX
Речь идёт о сборке NVIDIA GeForce 441.41 WHQL, которая должна улучшить производительность «зелёных» видеокарт в Halo: Reach.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Происшествия