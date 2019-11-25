Энергетика
РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Как следовало из расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и британской газеты The Guardian, гражданство этой страны он получил в 2017 году по программе «золотого паспорта».
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Футбол
КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Армия и оружие
Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000
Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Политика
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле
В Туле органами СКР после взрыва неизвестного устройства возбуждено уголовное дело.
Происшествия
Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане
ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, предположительно произошло из-за резкого маневра грузовика.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Спорт
Кремль отреагировал на угрозу новых санкций против российского спорта
Кремль озабочен предложениями о санкциях в отношении российского спорта в связи с допинговым скандалом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии
По решению Басманного районного суда Москвы арестованы две уроженцев Ингушетии по обвинению в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Общество
«Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев
Среди иностранцев, приобретавших жилье в комплексе «Башня Федерация» (состоит из связанных друг с другом небоскребов «Восток» и «Запад») были и граждане Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ
Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) дал показания на судебном процессе по уголовному делу против бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял попой в туалете самолёта
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов застрял в туалете самолёта Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву.
Общество
В Петербурге начались пробки из-за приезда Путина
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.