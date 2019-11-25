Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.

Политика Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину .

Шоу-бизнес Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера» Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.

Футбол «Зенит» и «Лион» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов Артем Дзюба и Сердар Азмун сыграют в атаке петербургского "Зенита" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским "Лионом", сообщается на сайте УЕФА.

Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Политика В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским в Париже Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.

Общество ЦОДД предупредил столичных водителей о ледяном дожде в четверг Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал московским водителям отказаться от поездок на личном автомобиле в четверг, 28 ноября, в связи с ожидаемым ледяным дождем и снегом.

Экономика Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб.

Здоровье Онколог назвал первые признаки развития рака поджелудочной Онкологи составили защищающее от рака "зеленое" меню По словам замдиректора Западно-Германского опухолевого центра Мартина Шулера, у этой разновидности рака есть симптомы, которые помогают выявить заболевание на ранней стадии.

Экономика Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум Предыдущий рекорд был установлен в июле, когда акции "Яндекса" подорожали до 2679 руб. Ранее в среду президент Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации в России Фонда общественных интересов – центрального элемента новой конструкции корпоративного управления "Яндекса".

Политика Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Энергетика В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.

Происшествия Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Политика Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.

Общество В Иране задержали восемь человек, связанных с ЦРУ Иранские власти после массовых беспорядков задержали восемь человек, связанных с ЦРУ, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на министерство информации (разведки) Ирана в среду.

Кино Супермен в новом фильме может стать чернокожим Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.