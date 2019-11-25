Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление исполнительного директора украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко о возможном контракте на транзит российского голубого топливо.
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Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

РИА Новости25 ноября в 12:53

Пушков оценил решимость «Нафтогаза» на годовой договор с Газпромом

REGNUM25 ноября в 11:11

Пушков назвал соглашение «Нафтогаза» с «Газпромом» первым шагом к здравому смыслу

SM News25 ноября в 11:33

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

RT на русском25 ноября в 14:42

Пушков отреагировал на ответ «Нафтогаза» по предложению «Газпрома»

URA.Ru25 ноября в 13:28

Пушков об ответе Украины по транзиту газа: шаг к здравому смыслу

Московский Комсомолец25 ноября в 15:30

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

Известия25 ноября в 16:02
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:21, Вашингтон
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Lenta.ru вчера в 12:44
Происшествия

ФСБ ликвидировала причастную к теракту в Махачкале банду

РБК 02:31
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Общество

Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками

Телеканал 360° вчера в 10:29
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Россиянам предстоит выйти на работу только 30 и 31 декабря, причем во вторник, в последний день года, руководство должно будет отпустить домой на час раньше.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Киберспорт

Overwatch стал бесплатным на неделю

News.ru вчера в 02:44
Футбол

«Зенит» не попадет в плей-офф ЛЧ в случае победы «Лиона» в 6-м туре

«Зенит» на своем поле победил «Лион» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и вышел на второе место в квартете G, набрав семь очков.
Матч ТВ 04:35
Политика

США намерены продолжать давление на Россию из-за Украины

Согласно тексту заявления, опубликованному на сайте ведомства, США вместе с «союзниками и партнерами» нацелены продолжать давление на Россию по вопросу «соблюдения обязательств в рамках Минских договоренностей».
Росбалт вчера в 18:40
Общество

Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:28
Автоспорт

Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году

Команда Williams подтвердила, что в следующем сезоне Роберта Кубицу в роли боевого гонщика заменит Николя Латифи.
Autosport.com.ru 02:16
Авто

Полиция Дубая заказала пикап Tesla Cybertruck

Полиция Дубая славится своим парком дорогих моделей, среди которых имеются сверхбыстрый Bugatti Veyron, а также престижные Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, два BMW i8 и три гибридных Porsche Panamera.
Тарантас Ньюс 02:48
Происшествия

В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, который, предположительно, является гражданином Белоруссии.
Lenta.ru 05:18
Спорт

В ОКР считают, что отстранение от Олимпиады-2020 России не грозит

Напомним, 27 ноября антидопинговое агентство США (USADA) предложило полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2020, заявив, WADA должно противодействовать «мошенническому и издевательскому поведению» в соответствии с правилами и олимпийскими ценностями.
Росбалт 04:50
Технологии

Каждое пятое свидание пользователей Tinder заканчивается сексом

Сексом заканчивается только каждое пятое такое свидание. Опрос провели сотрудники Норвежского университета естественных и технических наук.
News.ru 04:47
Происшествия

При взрыве на пивоварне в Пятигорске погибли два человека

Пожар потушили, причины произошедшего выясняются. В середине ноября взрыв произошел рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Петербурге.
РБК 01:17
Здоровье

Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников дал советы по питанию в пожилом возрасте.
ФАН вчера в 09:17
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Российская газета 02:30
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в удушении Украины

Поддерживая строительство и запуск проекта «Северный поток — 2» Германия душит экономику Украины, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
REGNUM 03:14
Космос

Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС

Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Газета.Ru вчера в 05:40
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери

С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
Wday.ru 04:43
Политика

Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы

Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Известия 04:04
Экономика

ЦБ: рост заемщиков МФО с начала года составил 24%

Количество заемщиков микрофинансовых организаций увеличилось с начала года практически на четверть, сообщил на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Банки.ру 04:40
Футбол

Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
Вести.Ru 04:27
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Общество

Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей

Есть, например, за 29 миллионов и 35 миллионов рублей.
Российская газета 04:50
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
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