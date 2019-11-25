Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление исполнительного директора украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко о возможном контракте на транзит российского голубого топливо.

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

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