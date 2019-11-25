Политика
РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление исполнительного директора украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко о возможном контракте на транзит российского голубого топливо.
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Пушков назвал соглашение «Нафтогаза» с «Газпромом» первым шагом к здравому смыслу
SM News25 ноября в 11:33
Пушков об ответе Украины по транзиту газа: шаг к здравому смыслу
Московский Комсомолец25 ноября в 15:30
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:21, Вашингтон
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Общество
Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Россиянам предстоит выйти на работу только 30 и 31 декабря, причем во вторник, в последний день года, руководство должно будет отпустить домой на час раньше.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Киберспорт
Overwatch стал бесплатным на неделю
Футбол
«Зенит» не попадет в плей-офф ЛЧ в случае победы «Лиона» в 6-м туре
«Зенит» на своем поле победил «Лион» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и вышел на второе место в квартете G, набрав семь очков.
Политика
США намерены продолжать давление на Россию из-за Украины
Согласно тексту заявления, опубликованному на сайте ведомства, США вместе с «союзниками и партнерами» нацелены продолжать давление на Россию по вопросу «соблюдения обязательств в рамках Минских договоренностей».
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Автоспорт
Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году
Команда Williams подтвердила, что в следующем сезоне Роберта Кубицу в роли боевого гонщика заменит Николя Латифи.
Авто
Полиция Дубая заказала пикап Tesla Cybertruck
Полиция Дубая славится своим парком дорогих моделей, среди которых имеются сверхбыстрый Bugatti Veyron, а также престижные Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, два BMW i8 и три гибридных Porsche Panamera.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии
В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, который, предположительно, является гражданином Белоруссии.
Спорт
В ОКР считают, что отстранение от Олимпиады-2020 России не грозит
Напомним, 27 ноября антидопинговое агентство США (USADA) предложило полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2020, заявив, WADA должно противодействовать «мошенническому и издевательскому поведению» в соответствии с правилами и олимпийскими ценностями.
Технологии
Каждое пятое свидание пользователей Tinder заканчивается сексом
Сексом заканчивается только каждое пятое такое свидание. Опрос провели сотрудники Норвежского университета естественных и технических наук.
Происшествия
При взрыве на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
Пожар потушили, причины произошедшего выясняются. В середине ноября взрыв произошел рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Петербурге.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников дал советы по питанию в пожилом возрасте.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в удушении Украины
Поддерживая строительство и запуск проекта «Северный поток — 2» Германия душит экономику Украины, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Космос
Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС
Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери
С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
Политика
Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы
Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Экономика
ЦБ: рост заемщиков МФО с начала года составил 24%
Количество заемщиков микрофинансовых организаций увеличилось с начала года практически на четверть, сообщил на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Футбол
Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Общество
Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей
Есть, например, за 29 миллионов и 35 миллионов рублей.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".