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РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам
Известия25 ноября в 08:03
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