Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Политика Медведчук: Украина рискует остаться без газового контракта с Россией Михаил Метцель / ТАСС Украина рискует остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года из-за отсутствия времени на подписание нового контракта.

Наука Свойства сегнетоэлектрического конденсатора изучили на синхротроне Российские ученые вместе с коллегами из Германии и США создали методику измерения распределения электрического потенциала внутри сегнетоэлектрического конденсатора.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.

Спорт МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спорт Ласицкене могут вернуть в число участниц турнира в Глазго Британская федерация лёгкой атлетики прокомментировала исключение трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене из числа участниц турнира в шотландском Глазго.

Общество Сертификацию лекарств в России отменили Получение сертификата для начала реализации новых или привозных лекарственных препаратов в России больше не нужно.

Общество Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.

Шоу-бизнес Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.

Политика Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.