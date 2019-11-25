Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВ«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Комментировать247

Подробнее о событии

В Госдуме назвали абсурдом предложение «Нафтогаза» погасить «долг» «Газпрома» газом

ФАНвчера в 09:27

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

Известиявчера в 16:02

В Совфеде ответили на предложение выплатить «Нафтогазу» $3 млрд газом

РБКвчера в 13:39

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

RT на русскомвчера в 14:42

Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 21:06

Нафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту

Взгляд.рувчера в 06:31

«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год в чрезвычайной ситуации

ТАССвчера в 07:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 02:59
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com 11:57
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Создана и успешно прошла испытания в России новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 - ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этого оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
РИА Новости 20:12
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа

Напомним, ранее ИА Красная Весна сообщало о совершении Израилем авианалёта на объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории Палестины.
Красная весна вчера в 13:33
Армия и оружие

Анкара продолжит военную операцию в Сирии

Турецкий президент Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции продолжат военную операцию в Сирии.
Новостной фронт 18:10
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Кино

«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Аргументы и Факты вчера в 11:27
Технологии

Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети

Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.
iReactor вчера в 13:49
Футбол

Моуринью: «Не думал, что мои игроки будут ощущать такое давление в домашнем матче»

Не думал, что мои игроки будут ощущать такое давление в домашнем матче. Я попросил их сохранять спокойствие, уверенность и веру в себя.
Евро-футбол.ру 19:22
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Политика

Помпео допустил вмешательство Украины в выборы в США

Украина могла стоять за вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году, подтвердил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 15:45
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
РИА Новости 09:36
Общество

NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)

В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
ИноСМИ 04:25
Общество

У экс-главы Марий Эл изъяли имущества на 2 миллиарда рублей

Нижегородский районный суд в понедельник конфисковал в пользу государства имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги, сообщает ТАСС.
Хакасия-Информ вчера в 20:25
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости 06:33
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС 05:10
Политика

На Украине хотят отбирать транзитный газ у России

Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
РЕН ТВ вчера в 15:59
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Происшествия

При стрельбе на школьной парковке в США были убиты два человека

В городе Ванкувер штата Вашингтон на северо-западе США произошла стрельба на парковке местной начальной школы, в результате которой погибли два человека, сообщает KXL.
РБК 20:28
Политика

Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции

Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять ограничительные меры, которые были введены в ответ на санкции против Москвы.
Дождь вчера в 11:49
Спорт

Фетисов назвал Россию самой позорной страной в истории спорта

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с возможным отстранением сборной России от международных соревнований на 4 года.
Новый Век 07:00
Политика

В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР

Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).
ТАСС 09:58
Происшествия

Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей

Городской прокурор обратился в суд в интересах потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.
Сахалин.Инфо 17:58
Общество

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Общество

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Lenta.ru 19:19
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

В ЕАО арестовали священника по подозрению в растлении малолетних

На сайте Биробиджанской епархии РПЦ была опубликована информация о том, что Ленинский районный суд в поселке Амурзет поместил под арест 38-летнего настоятеля храма святого пророка Илии иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) по подозрению в растлении малолетних.
RuNews24.ru 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное