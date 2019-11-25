Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

RT на русском25 ноября в 14:42

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

Известия25 ноября в 16:02

В Совфеде ответили на предложение выплатить «Нафтогазу» $3 млрд газом

РБК25 ноября в 13:39

Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

РИА Новости25 ноября в 21:06

В Госдуме назвали абсурдом предложение «Нафтогаза» погасить «долг» «Газпрома» газом

ФАН25 ноября в 09:27

Нафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту

Взгляд.ру25 ноября в 06:31

«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год в чрезвычайной ситуации

ТАСС25 ноября в 07:24
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Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
BFM.ru 05:26
Спорт

МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию

Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Что происходит вчера в 09:33
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Российская газета 02:45
Кино

Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

Культуромания 02:45
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
РИА Новости вчера в 20:55
Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Интерфакс 04:30
Происшествия

Ростуризм прокомментировал ДТП с автобусом с туристами в Доминикане

RT на русском 00:52
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Общество

Названы российские города с высоким качеством жизни

В ходе соцопроса жители городов оценивали состояние жилищного фонда, работу местных властей, благоустройство города, работу автодорожных служб и дорожной полиции, общественный транспорт, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, качество медобслуживания, а также давали общую оценку положению дел в городе.
Вести.Ru 05:30
Здоровье

В России проверят обеспечение больных муковисцидозом лекарствами

Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
RT на русском 05:15
Общество

Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:22
Происшествия

Девять кадетов пострадали в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области в результате аварии пострадали девять воспитанников Усольского кадетского корпуса и один из двух сопровождавших их воспитателей.
Газета.Ru 05:43
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СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
Здоровье

Повышенный метеоризм может говорить о проблемах со здоровьем

Британские медики считают, что повышенный метеоризм может свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем.
Актуальные Новости вчера в 17:00
Происшествия

Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

РИА Новости 02:57
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Футбол

Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов

Форвард Баварии Роберт Левандовски вышел на первое по голам за клуб в матчах Лиги чемпионов.
Советский спорт 01:30
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Политика

Курганские депутаты передумали снижать ставки налога на недвижимость

Депутат Курганской городской думы Иван Портнов отозвал свое предложение уменьшить ставку на налог на недвижимость до 0,15%.
URA.Ru 04:07
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Культура

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС 02:36
Общество

Приезд Путина в Петербург отразится на автомобилистах

Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки пробудет в городе на Неве всю среду, 27 ноября, у него намечена обширная программа, из-за чего часть дорог в городе будут временно перекрыты для движения.
REGNUM 02:45
Происшествия

В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

РИА Новости 03:49
Общество

Детей в России начнут приобщать к ЗОЖ с трех лет

Минздрав и Минпросвещения подготовили учебники для детей с трех лет, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Накануне.Ru 03:19
Общество

Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС

Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 04:41
Армия и оружие

ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

РИА Новости 05:50
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Трансплантолога Каабака вернут в НМИЦ здоровья детей

Как сообщает пресс-служба Минздрава, Каабак и Бабенко войдут в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ.
Росбалт вчера в 08:20
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 00:49
Авто

Datsun отзовет в России более 1,6 тысячи автомобилей

Rusargument 02:32
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