Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

Известия25 ноября в 16:02

В Госдуме назвали абсурдом предложение «Нафтогаза» погасить «долг» «Газпрома» газом

ФАН25 ноября в 09:27

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

RT на русском25 ноября в 14:42

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

РИА Новости25 ноября в 12:53

В Совфеде ответили на предложение выплатить «Нафтогазу» $3 млрд газом

РБК25 ноября в 13:39

Нафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту

Взгляд.ру25 ноября в 06:31

«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год в чрезвычайной ситуации

ТАСС25 ноября в 07:24
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Футбол

Победивший рак защитник «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Астаны»

«Манчестер Юнайтед» объявил заявку на матч Лиги Европы против «Астаны».
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Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

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Политика

Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
Известия 10:50
Общество

Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.
Комсомольская правда 16:30
Политика

Крым — ваш. Apple признала Крым частью России в своих приложениях

Крым признан российской территорией корпорацией Apple, сообщает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября.
Красная весна 05:14
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Политика

Страны группы Рио обсудят ограничения виз для чиновников из Венесуэлы

Страны группы Рио, включающей 24 государства Латинской Америки и Карибского бассейна, обсудят визовые ограничения для чиновников Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
РИА Новости 13:02
Общество

Азовское море вернулось в свои берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Национальная служба новостей вчера в 06:44
Общество

В РФ зафиксировано рекордное количество вакансий

«Совершенно секретно»: Количество вакансий, открытых в России, побило значения 2016 года.
Совершенно секретно 01:36
Шоу-бизнес

Селена Гомес сделала татуировку, как у Джастина Бибера

Поклонники артистки вспомнили, что бывший бойфренд Гомес Джастин Бибер ранее сделал себе такую же татуировку на ноге.
Srnsk вчера в 12:05
Общество

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Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ 11:19
Энергетика

Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан

Если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен, текущий отопительный сезон пройдет при фиксированной стоимости газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Экономика сегодня 10:11
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Футбол

«Бенфика» упустила победу над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" на выезде сыграла вничью с немецким "Лейпцигом" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:05
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева — о четверном прыжке: «Все ты можешь»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала видео, на котором выполняет четверной тулуп.
Sportbox.RU 11:40
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
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Политика

Президент Литвы пожелал Зеленскому «не идти на уступки» России

В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 27 ноября, состоялись переговоры президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:47
Политика

США поприветствовали политику Зеленского

США перед встречей в нормандском формате по Украине приветствуют "сложные шаги" президента Украины Владимира Зеленского и обещают добиваться от партнеров дальнейшего давления на Россию с целью соблюдения минских соглашений, заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
РИА Новости 15:49
Транспорт

Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург

На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева».
РБК 06:35
Происшествия

В Брянске на Карачижской из-за страшного ДТП образовалась пробка

Яндекс.карты показывает, что на участке дороги возле школы №6 образовалась гигантская пробка.
Наш Брянск.Ru 06:09
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости 16:09
Футбол

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи», «Зальцбург» разгромил «Генк»

Sport24.ru 16:54
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Меган Маркл и принц Гарри готовятся завести второго ребенка

Супруга герцога Сассекского и принца Гарри Меган Маркл отказалась от вторых родов в Великобритании, передает Daily Mail.
МИР 24 15:23
Футбол

Путин пообещал не разочаровать УЕФА при проведении матчей Евро-2020

Россия сделает все возможное, чтобы наилучшим образом провести матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге в 2020 году.
РБК 12:49
Гаджеты

Redmi Note 8T с NFC и 18-ваттной зарядкой поступает в продажу в России

Сегодня в продажу на территории России поступает смартфон Redmi Note 8T, который предлагается в нашей стране в трех цветах: «Сумрачный серый», «Звездный синий» и «Лунный белый».
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета вчера в 09:34
Общество

Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:28
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