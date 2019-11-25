Энергетика
РЕН ТВ«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Трамп помиловал двух индеек ко дню благодарения
Футбол
Галатасарай — Брюгге 1:1
«Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Иркутский губернатор-коммунист не увидел смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминикане, сообщает газета Diario Libre.
Кино
Российский боевик «Аванпост» покажут в двадцати пяти странах
2Продюсеры российского боевика «Аванпост» Валерий Федорович и Евгений Никишов обьявили о том, что права на прокат картины проданы в США и и ещё два десятка стран.
Политика
Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы
Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний С-400 против F-16 в Турции
Агентство Ihlas Haber опубликовало видео. В испытаниях участвуют российские С-400 и американские истребители F-16 Fighting Falcon.
Авто
Datsun отзывает почти 1,7 тыс. автомобилей в России
Компания Datsun сообщила об отзыве более 1,5 тысяч различных легковых машин из России.
Авто
Флагманский минивэн Renault Espace серьёзно обновился
Французский автопроизводитель наконец представил обновленный минивэн Espace 2020 модельного года.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Космос
Установка зонда InSight возобновила буровые работы на Марсе
Специалистам миссии InSight удалось возобновить работу буровой установки HP3 на поверхности Марса.
Политика
Откровенное признание: «Ельцин мог не допустить начала войны в Чечне»
Бывший президент РФ Борис Ельцин не стал звонить главе самопровозглашённой Ичкерии Джохару Дудаеву накануне начала Первой чеченской войны.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Космос
В России построят завод для производства спутников
В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Космос
Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou
Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
Происшествия
Преподаватель арестован по обвинению в педофилии в Ивановской области
Преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля, сообщила армейская пресс-служба.
Армия и оружие
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.
Футбол
Левандовски оформил покер за 14 минут в матче с «Црвеной Звездой»
Здоровье
Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка
Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка.
Футбол
Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
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