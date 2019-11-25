Энергетика
РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
Читать в источнике
Оценить222
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату
РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Общество
Польша задержала бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»
По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн).
Происшествия
В Морской спасательной службе Росморречфлота проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Польские пилоты хотят летать на МиГ-29
Летчики отказываются летать на других самолетах.
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Спорт
Колобков: позиция российских экспертов не была услышана комитетом ВАДА
Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.
Шоу-бизнес
Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.
Политика
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Армия и оружие
МИД подтвердил информацию о готовящихся провокациях в Идлибе
В Москве знают о готовящихся провокациях в сирийском Идлибе, в которых участвуют "Белые каски", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Авто
Новая Hyundai Sonata N-Line обзаведётся турбомотором 2.5
Всего в течение двух лет Hyundai планирует выпустить девять новых автомобилей линейки N-Line.
Политика
Чехия признала пророссийских активистов угрозой конституционному строю
Наибольшую угрозу конституционному строю Чехии несут активисты, положительно относящиеся к России и распространяющие дезинформацию.
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Экономика
«Лукойл» установил финансовый рекорд
В третьем квартале 2019 г. свободный денежный поток вырос на 28,6% в сравнении со вторым кварталом и составил 208,9 млрд руб.
Спорт
Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта
"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова стала мамой во второй раз
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин поженились в прошлом году.
Футбол
Уткин назвал «Динамо» идеальным полигоном для глупости
Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о событиях в московском «Динамо».
Гаджеты
Huawei начала тестировать EMUI 10 для Honor 10, Honor V10 и Honor 8X
Здоровье
В Тамбовской области выросло число больных ОРВИ и гриппом
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщает о сезонном увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом в регионе.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.