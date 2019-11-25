Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

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В Совфеде ответили на предложение выплатить «Нафтогазу» $3 млрд газом

РБК25 ноября в 13:39

Нафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту

Взгляд.ру25 ноября в 06:31

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

РИА Новости25 ноября в 12:53

В Госдуме назвали абсурдом предложение «Нафтогаза» погасить «долг» «Газпрома» газом

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Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

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«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год в чрезвычайной ситуации

ТАСС25 ноября в 07:24
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Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Общество

Бутина отозвала апелляцию на приговор в США

Мария Бутина, отбывшая полтора года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы на иностранное правительство, отозвала свою апелляция на приговор, говорится в документах в судебной базе.
РИА Новости 15:25
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Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург

Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
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Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

Обвиняемый в жестокой расправе над возлюбленной историк Олек Соколов признался еще в одном инциденте, в результате которого погиб человек.
Вести.Ru 13:59
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Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации

Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
Спорт день за днем 11:37
Политика

Киев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными

Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате «всех на всех» вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.
РБК 10:26
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ 14:50
Политика

ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
РБК 11:29
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Ученые обнаружили «выключающие» ожирение у животных в спячке гены

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Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Толк 09:33
Общество

Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
Известия 13:41
Гаджеты

Почти 30 смартфонов Samsung получат Android 10. Вот их список

Каждый год Samsung публикует план по выпуску новых версий Android для своих устройств.
Российская газета 10:37
Футбол

Валенсия — Челси 2:2

Спорт-Экспресс 14:51
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Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании

Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
Дни24 07:37
Общество

Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста

Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
ГЛАС.RU 09:45
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съемок фильма «Escape»

Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на ужасные условия, в которых актерам приходится сниматься.
Актуальные Новости 11:29
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК вчера в 15:15
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Вандалы осквернили статую Ибрагимовича в Мальме

Матч ТВ 13:26
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ 11:19
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
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Армия и оружие

На Украине оценили ущерб возвращённым Россией кораблям

Заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский сообщил, что ущерб на возвращённых Россией трёх кораблях, по предварительным данным, оценивается в $2,3 млн.
RT на русском 15:31
Армия и оружие

Российская авиация провела патрулирование на севере Сирии

Российская армейская авиация действовала в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании.
News.ru 24 ноября в 16:42
Общество

Дональд Трамп выложил в Twitter своё фото в образе Рокки

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Общество

Суд назначил мэру Львова залог в $40 тыс. вместо затребованных прокуратурой $2 млн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд избрать Садовому меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен (более $2 млн), а также обязать его воздержаться от общения со свидетелями, сдать на хранение заграничный паспорт и являться к следователю по первому требованию.
ТАСС 15:38
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Шотландия может заменить Россию на Евро-2020

В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.
ProstoProSport вчера в 06:25
Политика

«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Московский Комсомолец 06:29
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Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Lenta.ru 08:42
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