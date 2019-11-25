Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.

Общество Бутина отозвала апелляцию на приговор в США Мария Бутина, отбывшая полтора года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы на иностранное правительство, отозвала свою апелляция на приговор, говорится в документах в судебной базе.

Баскетбол Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.

Политика Киев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате «всех на всех» вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.

Политика ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.

Общество Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств «Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.

Общество Россиян ждут две двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.

Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Общество Суд назначил мэру Львова залог в $40 тыс. вместо затребованных прокуратурой $2 млн Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд избрать Садовому меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен (более $2 млн), а также обязать его воздержаться от общения со свидетелями, сдать на хранение заграничный паспорт и являться к следователю по первому требованию.

Футбол Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.