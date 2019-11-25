Энергетика
РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
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Обвиняемый в жестокой расправе над возлюбленной историк Олек Соколов признался еще в одном инциденте, в результате которого погиб человек.
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Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации
Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
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Киев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными
Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате «всех на всех» вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.
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«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
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Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
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Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
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Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
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Почти 30 смартфонов Samsung получат Android 10. Вот их список
Каждый год Samsung публикует план по выпуску новых версий Android для своих устройств.
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Валенсия — Челси 2:2
Шоу-бизнес
Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании
Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
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Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста
Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
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Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
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Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съемок фильма «Escape»
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Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Армия и оружие
На Украине оценили ущерб возвращённым Россией кораблям
Заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский сообщил, что ущерб на возвращённых Россией трёх кораблях, по предварительным данным, оценивается в $2,3 млн.
Армия и оружие
Российская авиация провела патрулирование на севере Сирии
Российская армейская авиация действовала в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании.
Общество
Дональд Трамп выложил в Twitter своё фото в образе Рокки
Общество
Суд назначил мэру Львова залог в $40 тыс. вместо затребованных прокуратурой $2 млн
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд избрать Садовому меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен (более $2 млн), а также обязать его воздержаться от общения со свидетелями, сдать на хранение заграничный паспорт и являться к следователю по первому требованию.
Футбол
Шотландия может заменить Россию на Евро-2020
В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.
Политика
«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.