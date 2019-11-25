Энергетика
РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Общество
Британия начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Экономика
Власти согласились снизить ЕНВД и торговый сбор
Минэкономразвития снизило коэффициенты-дефляторы на 2020 год, используемые для расчета ЕНВД, ПСН, НДФЛ и торгового сбора.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Игры
Valve удалила из Steam около тысячи игр
Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Армия и оружие
СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Армия и оружие
Новый робот для российской армии успешно прошел испытания
По словам Салюкова, успешно завершены государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса «Кунгас».
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к выходу
Отмечается, что новый Nissan X-Trail встанет в один ряд с обновленными Nissan Kicks и Juke: получит новую широкую радиаторную решетку и двухъярусную оптику.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
Тулякам обещают аномальную зиму
К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
Политика
Трамп призвал Болтона, Помпео и Перри дать показания по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы показания конгрессу в рамках дела об импичменте дали не только те, кого вызывают инициировавшие это демократы, но и госсекретарь Майк Помпео, министр энергетики Рик Перри, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни и другие.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Политика
Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Политика
Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Экономика
Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ
Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован.
Происшествия
Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии
В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
Кино
Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»
Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.