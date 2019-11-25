Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

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Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

Известиявчера в 16:02
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

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