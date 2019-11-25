«Нафтогаз» устроят и денежные средства. Однако если «Газпром» захочет погасить задолженность прямыми поставками газа, то украинская компания не будет против. Витренко также обратил внимание на то, что Киев может заключить соглашение о транзите газа сроком на год.

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите

Общество Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.

Культура В Москве умер актер Виктор Семенов Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Армия и оружие Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Музыка Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.

Общество Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Здоровье Тюменские хирурги без разреза удалили огромную опухоль у ребёнка Уникальную операцию – удаление без разреза крупной опухоли надпочечника у ребёнка – провели в тюменской ОКБ №2. Огромная опухоль сдавливала соседние органы, что могло со временем привести к некрозу тканей.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.

Киберспорт Состав KuroKy представил свою организацию Команда Куро KuroKy Салехи Тахасоми анонсировала киберспортивную организацию по Dota 2. Клуб назвали Nigma.