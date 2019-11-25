Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите

«Нафтогаз» устроят и денежные средства. Однако если «Газпром» захочет погасить задолженность прямыми поставками газа, то украинская компания не будет против. Витренко также обратил внимание на то, что Киев может заключить соглашение о транзите газа сроком на год.
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