Энергетика
ГЛАС.RU«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите
«Нафтогаз» устроят и денежные средства. Однако если «Газпром» захочет погасить задолженность прямыми поставками газа, то украинская компания не будет против. Витренко также обратил внимание на то, что Киев может заключить соглашение о транзите газа сроком на год.
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Общество
В Сети показали повзрослевших детей из королевской семьи
Футбол
Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»
Московский «Локомотив» и леверкузенский «Байер» набрали по 3 очка в 4 матчах, однако «железнодорожники» опережают немецкую команду в группе D по дополнительным показателям.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Политика
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Спорт
Вице-президент WADA: Россию надо было отстранять ещё год назад
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд оценила рекомендации Комитета по соответствию WADA и заявила, что отстранить Россию надо было ещё год назад.
Политика
Зеленский назвал отношения Украины с Россией сложными
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Россией как "очень сложные".
Культура
В Москве умер актер Виктор Семенов
Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Политика
Олегу Сенцову вручили в Европарламенте премию Сахарова
Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова вручена украинцу Олегу Сенцову, ранее осужденному в России за терроризм.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Здоровье
Тюменские хирурги без разреза удалили огромную опухоль у ребёнка
Уникальную операцию – удаление без разреза крупной опухоли надпочечника у ребёнка – провели в тюменской ОКБ №2. Огромная опухоль сдавливала соседние органы, что могло со временем привести к некрозу тканей.
Авто
Новая Hyundai Sonata N-Line обзаведётся турбомотором 2.5
Всего в течение двух лет Hyundai планирует выпустить девять новых автомобилей линейки N-Line.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Происшествия
Названа причина катастрофы Boeing 737 в 2016 году
Авиакатастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону, в результате которой погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков.
Киберспорт
Состав KuroKy представил свою организацию
Команда Куро KuroKy Салехи Тахасоми анонсировала киберспортивную организацию по Dota 2. Клуб назвали Nigma.
Общество
«Сила Сибири» ударит по Европе и позволит РФ упрочить позиции в Азии
Запуск «Силы Сибири» изменит баланс рынка в Европе, усилит связи между Москвой и Пекином, а также позволит России увеличить присутствие на перспективном азиатском рынке.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.