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«Нафтогаз» готов рассмотреть вариант погашения $3 млрд «Газпромом» поставками газа
ПРАЙМ25 ноября в 06:39
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
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