Энергетика
РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
Читать в источнике
Оценить221
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество
Расчленитель Соколов уверен, что «еще нужен людям»
Расчленитель аспирантки СПбГУ, своей бывшей ученицы Анастасии Ещенко благодарит Придыбайло за моральную поддержку и жалуется на невозможность продолжать исторические изыскания, касающиеся его любимого Наполеона, сообщает «Царьград».
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Здоровье
У вейпера впервые диагностировали попкорновую болезнь легких
У 17-летнего вейпера из Канады врачи диагностировали тяжелое респираторное заболевание – облитерирующий бронхиолит, также известный как "попкорновая болезнь легких".
Спорт
Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года
Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Наука
Редактирование ДНК. Российские учёные изобрели способ избавить будущих детей от глухоты
По словам российского молекулярного биолога Дениса Ребрикова, уже к концу 2019 года может появиться возможность излечить одного ребёнка от наследственной глухоты с помощью корректировки ДНК на эмбриональной стадии.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели девушки-следователя в Сочи
Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели сотрудницы Хостинского отдела полиции в Сочи.
Общество
Польша задержала бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»
По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн).
Здоровье
Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака
По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Лидером рынка смартфонов в России стала компания Huawei вместе со своим суббрендом Honor, которой удалось вытеснить с первого места конкурента - южнокорейскую Samsung.
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
Плетнева заявила, что об этой инициативе ей ничего не известно, но она бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех, — процитировало депутата агентство городских новостей «Москва».
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Политика
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Происшествия
Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону
Самолет, направляющийся из Еревана в российскую столицу, был вынужден приземлиться в Ростове-на-Дону.
Здоровье
Астраханские больницы получили новые «Скорые»
Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в торжественной обстановке вручил главным врачам региональных больниц ключи от 39 автомобилей скорой помощи.
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове
Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове.
Кино
Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев
Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
Политика
В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны
Россияне должны свободно защищаться от злоумышленников, не боясь наказания за превышение самообороны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - соответствующий законопроект депутат пообещал скоро внести в Госдуму.
Футбол
Манчестер Сити – Шахтер Донецк. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги чемпионов?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Гаджеты
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 представлены в России
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Космос
#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики
Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.