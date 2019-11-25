Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Общество Расчленитель Соколов уверен, что «еще нужен людям» Расчленитель аспирантки СПбГУ, своей бывшей ученицы Анастасии Ещенко благодарит Придыбайло за моральную поддержку и жалуется на невозможность продолжать исторические изыскания, касающиеся его любимого Наполеона, сообщает «Царьград».

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.

Здоровье У вейпера впервые диагностировали попкорновую болезнь легких У 17-летнего вейпера из Канады врачи диагностировали тяжелое респираторное заболевание – облитерирующий бронхиолит, также известный как "попкорновая болезнь легких".

Спорт Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Наука Редактирование ДНК. Российские учёные изобрели способ избавить будущих детей от глухоты По словам российского молекулярного биолога Дениса Ребрикова, уже к концу 2019 года может появиться возможность излечить одного ребёнка от наследственной глухоты с помощью корректировки ДНК на эмбриональной стадии.

Общество Польша задержала бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн).

Здоровье Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны в России Лидером рынка смартфонов в России стала компания Huawei вместе со своим суббрендом Honor, которой удалось вытеснить с первого места конкурента - южнокорейскую Samsung.

Общество В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем Плетнева заявила, что об этой инициативе ей ничего не известно, но она бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех, — процитировало депутата агентство городских новостей «Москва».

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.

Здоровье Астраханские больницы получили новые «Скорые» Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в торжественной обстановке вручил главным врачам региональных больниц ключи от 39 автомобилей скорой помощи.

Политика В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны Россияне должны свободно защищаться от злоумышленников, не боясь наказания за превышение самообороны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - соответствующий законопроект депутат пообещал скоро внести в Госдуму.