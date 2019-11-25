Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 21:06

«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год в чрезвычайной ситуации

ТАССвчера в 07:24

В Совфеде ответили на предложение выплатить «Нафтогазу» $3 млрд газом

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Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

RT на русскомвчера в 14:42

В Госдуме назвали абсурдом предложение «Нафтогаза» погасить «долг» «Газпрома» газом

ФАНвчера в 09:27

Нафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту

Взгляд.рувчера в 06:31

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

Известиявчера в 16:02
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Общество

Расчленитель Соколов уверен, что «еще нужен людям»

Расчленитель аспирантки СПбГУ, своей бывшей ученицы Анастасии Ещенко благодарит Придыбайло за моральную поддержку и жалуется на невозможность продолжать исторические изыскания, касающиеся его любимого Наполеона, сообщает «Царьград».
Журналистская правда 11:12
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
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У вейпера впервые диагностировали попкорновую болезнь легких

У 17-летнего вейпера из Канады врачи диагностировали тяжелое респираторное заболевание – облитерирующий бронхиолит, также известный как "попкорновая болезнь легких".
ТАСС Наука вчера в 04:56
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда вчера в 14:54
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Наука

Редактирование ДНК. Российские учёные изобрели способ избавить будущих детей от глухоты

По словам российского молекулярного биолога Дениса Ребрикова, уже к концу 2019 года может появиться возможность излечить одного ребёнка от наследственной глухоты с помощью корректировки ДНК на эмбриональной стадии.
ГТРК Южный Урал 23 ноября в 09:07
Происшествия

СК возбудил дело после гибели девушки-следователя в Сочи

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели сотрудницы Хостинского отдела полиции в Сочи.
РЕН ТВ 09:18
Общество

Польша задержала бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»

По требованию прокуратуры Польши были задержаны три топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и польской компании PGNiG из-за действий, нанесший урон на около 848 млн. злотых (около $217 млн).
Газета.Ru 10:25
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Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Газета.Ru 07:48
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Лидером рынка смартфонов в России стала компания Huawei вместе со своим суббрендом Honor, которой удалось вытеснить с первого места конкурента - южнокорейскую Samsung.
Российская газета 09:51
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

Плетнева заявила, что об этой инициативе ей ничего не известно, но она бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех, — процитировало депутата агентство городских новостей «Москва».
Бизнес.Ру вчера в 07:21
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В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес

Сын Ротару ответил на обвинения в спонсировании ВСУ его матерью

ФАН 10:40
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Политика

Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
RT на русском 07:55
Происшествия

Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Самолет, направляющийся из Еревана в российскую столицу, был вынужден приземлиться в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru 11:42
Здоровье

Астраханские больницы получили новые «Скорые»

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в торжественной обстановке вручил главным врачам региональных больниц ключи от 39 автомобилей скорой помощи.
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Происшествия

Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове

Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове.
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MediaTek представила процессор Dimensity 1000 со встроенным 5G-модемом

News.ru 06:39
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Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев

Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
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Политика

В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны

Россияне должны свободно защищаться от злоумышленников, не боясь наказания за превышение самообороны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - соответствующий законопроект депутат пообещал скоро внести в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 02:57
Футбол

Манчестер Сити – Шахтер Донецк. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги чемпионов?

Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.
Букмекеры.рф вчера в 14:03
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 представлены в России

Актуальные Новости 08:58
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Космос

#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики

Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
РБК 17 ноября в 19:02
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