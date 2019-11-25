Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Нафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту

Взгляд.рувчера в 06:31

В Совфеде ответили на предложение выплатить «Нафтогазу» $3 млрд газом

РБКвчера в 13:39

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

RT на русскомвчера в 14:42

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

РИА Новостивчера в 12:53

Пушков назвал шагом к здравому смыслу ответ Украины по транзиту газа

Известиявчера в 16:02

«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на год в чрезвычайной ситуации

ТАССвчера в 07:24

«Нафтогаз» готов рассмотреть вариант погашения $3 млрд «Газпромом» поставками газа

ПРАЙМвчера в 06:39
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Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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Футбол

ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
Sport24.ru 07:22
Политика

Медведев заявил, что Россия не намерена первой отменять контрсанкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:53
Технологии

В США 90% владельцев умных колонок пользуется OTT-сервисами

Согласно Parks Associates, наибольшей популярностью среди владельцев умных колонок и дисплеев пользуется Netflix, более 60% респондентов сообщили, что имеют подписку на данный сервис.
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Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Общество

В Польше задержали сотрудников газовой компании за контракты с Россией

В Катовице задержали трёх бывших сотрудников газовой компании EuRoPol, которые подписали невыгодный договор с российским «Газпромом».
Калининград.Ru 07:49
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В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Происшествия

Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене

РБК 08:33
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Коммерсантъ 08:19
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс вчера в 01:06
Общество

Елена Зеленская решила продать с молотка скандальное желтое платье

Жена президента Украины Елена Зеленская решила выставить на аукцион платье, в котором она приехала на интронизацию японского императора Нарухито в Токио в прошлом месяце.
Евразия Daily вчера в 23:23
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Энергетика

Газ в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

REGNUM 03:45
Культура

Актер Виктор Семенов умер в Москве

Телепрограмма вчера в 10:25
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Музыка

Винокур обратился к Ротару с поддержкой

Газета.Ru 07:22
Кино

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

REGNUM вчера в 04:06
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

Плетнева заявила, что об этой инициативе ей ничего не известно, но она бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех, — процитировало депутата агентство городских новостей «Москва».
Бизнес.Ру вчера в 07:21
Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Коммерсантъ 06:14
Политика

Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС США

Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера.
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Гаджеты

NVIDIA представила ускоритель Tesla V100s: ещё капельку

Тихо и незаметно корпорация NVIDIA обновила серию ускорителей Tesla, добавив в неё модель V100s, которая впервые была замечена на суперкомпьютерной выставке-конференции SC19 на прошлой неделе.
3DNews 07:30
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Армия и оружие

Самолет-разведчик США замечен у российских границ

Разведывательный самолет ВВС США RC-135V около двух часов летал у границ России возле Калининградской области, информирует сервис PlaneRadar.
Вестник Кавказа вчера в 08:20
Космос

Астрономы раскрасили Млечный путь в его настоящие цвета

Высокие, средние и низкие частоты, излучаемые различными областями, выделены синим, зелёным и красным соответственно.
Машины и Механизмы вчера в 17:13
Общество

Грузинская полиция разогнала митингующих в Тбилиси водометами

Полиция Грузии провела спецоперацию в Тбилиси, чтобы оттеснить участников акции протеста с площади перед зданием грузинского парламента.
Национальная служба новостей 02:21
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