Энергетика
РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Игры
Valve удалила из Steam около тысячи игр
Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Футбол
ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022
В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
Политика
Медведев заявил, что Россия не намерена первой отменять контрсанкции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции, сообщает ТАСС.
Технологии
В США 90% владельцев умных колонок пользуется OTT-сервисами
Согласно Parks Associates, наибольшей популярностью среди владельцев умных колонок и дисплеев пользуется Netflix, более 60% респондентов сообщили, что имеют подписку на данный сервис.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Общество
В Польше задержали сотрудников газовой компании за контракты с Россией
В Катовице задержали трёх бывших сотрудников газовой компании EuRoPol, которые подписали невыгодный договор с российским «Газпромом».
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Общество
Елена Зеленская решила продать с молотка скандальное желтое платье
Жена президента Украины Елена Зеленская решила выставить на аукцион платье, в котором она приехала на интронизацию японского императора Нарухито в Токио в прошлом месяце.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Музыка
Винокур обратился к Ротару с поддержкой
Кино
Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
Плетнева заявила, что об этой инициативе ей ничего не известно, но она бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех, — процитировало депутата агентство городских новостей «Москва».
Общество
Налоговым преступлениям установили срок давности
Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Политика
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС США
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера.
Гаджеты
NVIDIA представила ускоритель Tesla V100s: ещё капельку
Тихо и незаметно корпорация NVIDIA обновила серию ускорителей Tesla, добавив в неё модель V100s, которая впервые была замечена на суперкомпьютерной выставке-конференции SC19 на прошлой неделе.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Армия и оружие
Самолет-разведчик США замечен у российских границ
Разведывательный самолет ВВС США RC-135V около двух часов летал у границ России возле Калининградской области, информирует сервис PlaneRadar.
Космос
Астрономы раскрасили Млечный путь в его настоящие цвета
Высокие, средние и низкие частоты, излучаемые различными областями, выделены синим, зелёным и красным соответственно.
Общество
Грузинская полиция разогнала митингующих в Тбилиси водометами
Полиция Грузии провела спецоперацию в Тбилиси, чтобы оттеснить участников акции протеста с площади перед зданием грузинского парламента.