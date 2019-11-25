Энергетика
РИА НовостиПушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Кино
Что ждет фильмы DC в будущем: черный Супермен, рейтинг R и не только
Как передает Variety, в ближайшем будущем DC Films изменит свой творческий подход, сделав ставку на более мрачные и жесткие фильмы с рейтингом R, вместо того чтобы следовать тем же путем, которым пошли более успешные конкуренты в лице Marvel.
Политика
На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple
Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.
Спорт
Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго
Политика
Закон об особом статусе Донбасса обсудили ДНР и Киев
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова рассказала о том, что украинские власти совместно с ДНР начали обсуждение поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Авто
Honda представила обновленную версию городского седана City
Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Гаджеты
IPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей
Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.
Футбол
Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком»
Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.
Происшествия
Полиция: музей в Дрездене грабили четыре человека
Полиция ФРГ считает, что в краже из музея «Зеленый свод» в Дрездене участвовали четыре человека.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Авто
Фото новой Lada 4x4 появились в Сети
В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Политика
Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину
В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Космос
Черные дыры, возможно, «разогревают кровь» родительских галактик
Армия и оружие
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Украинский канал Defence Express опубликовал видео дрифтующего танка Т-80БВ.
Общество
У дочери одного из замов Рогозина нашли недвижимость в США
Дочь первого заместителя генерального директора Роскосмоса Юрия Урличича владеет земельным участком в американском городе Беллеэр-Бич, в штате Флорида.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Авто
Цены на Skoda Karoq для России назовут 11 декабря
11 декабря чешская компания Skoda объявит цены и комплектации нового небольшого паркетника Skoda Karoq для российского рынка.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.