Политика
RT на русскомПушков оценил ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ответ украинского лидера Владимира Зеленского на слова президента России Владимира Путина по газовому вопросу.
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Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Армия и оружие
Строительство подлодок с анаэробной установкой откладывается
Минобороны России пока не определило, на какую подлодку будет установлена первая воздухонезависимая установка (ВНЭУ), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
Экономика
Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам
Разместить деньги через «Сберкредо» может любой клиент Сбербанка старше 25 лет.
Политика
Россия вошла в тройку самых могущественных держав
Журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран". Первое место отдано США, передает РИА Новости.
Общество
В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Общество
Москвичам пообещали похолодание в конце недели
Похолодание придет в Москву в конце недели, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Партия «Яблоко» выбрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» избран зампредседателя партии петербуржец Николай Рыбаков.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Происшествия
В Красноярске лидера ОПГ осудили на десять лет
Кировский районный суд Красноярска вынес приговор лидеру межнациональной преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья Центрально-Азиатского региона и России.
Армия и оружие
Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки
Технологии
В Mail.Ru назвали сроки выпуска «умной» колонки с Марусей
Как стало известно журналистам «РБК», умная колонка с голосовым помощником «Маруся» появится в продаже в первом квартале 2020 года.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Политика
«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
Названы востребованные в 2020 году профессии
В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Наука
В мозге обнаружены нейроны, ответственные за потребление алкоголя
Ученым давно известно, что злоупотребление алкоголем связано с активностью области мозга, известной как центральное ядро миндалины.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее общую дочь
Телеведущая Дана Борисова заявила о том, что ее бывший муж Максим Аксенов в присутствии наряда полиции и медиков скорой помощи забрал у нее их общую 12-летнюю дочь Полину.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Общество
Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245
В рамках первого боя основного карда встретились россиянин Петр Ян и американец Юрайя Фэйбер.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Армия и оружие
Самолеты США курсируют у баз ВКС РФ в Сирии в поисках секретных данных
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".