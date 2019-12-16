Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ответ украинского лидера Владимира Зеленского на слова президента России Владимира Путина по газовому вопросу.

Пушков оценил ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа

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