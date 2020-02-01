Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».

Политика Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.

Здоровье Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.

Шоу-бизнес Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети 37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.

Авто Toyota начала продажи в России обновленной Toyota Corolla Официальные дилеры компании Toyota в России объявили о начале приема заказов на обновлённый седан Corolla, который получил ряд изменений в экстерьере и интерьере.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Политика Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.

Общество Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе в феврале В феврале в стране будет четырехдневная рабочая неделя, в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 числа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Энергетика Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.

Общество Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.

Политика Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Зеленский подчеркнул, что приглашает большой американский бизнес, чтобы они участвовали в проектах добычи природного газа и нефти.

Общество Обнаружено загадочное предсказание Нострадамуса о коронавирусе Обнаружено загадочное предсказание французского астролога и пророка Мишеля де Нострдама, известного под именем Нострадамус, о смертельном коронавирусе, распространившемся в Китае.