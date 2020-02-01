Политика

Lenta.ruLenta.ruПушков оценил переговоры Белоруссии и США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Читать в источнике
Комментировать222

Подробнее о событии

Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

Известия20:31

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

RT на русском15:54

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

РИА Новости09:45

Пушков ответил Помпео на обеспечение Белоруссии американской нефтью

Национальная служба новостей10:43

Пушков оценил «нефтяные» переговоры Минска и США

News.ru10:41

Пушков отреагировал на заявление Помпео о поставках черного золота Минску

REGNUM10:30

Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Российская газета11:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:18, Ашберн
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Российская газета 18:46
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля

Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем.
ТАСС вчера в 08:57
Политика

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
RT на русском 14:58
Здоровье

Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука

Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.
UfacityNews.ru 30 января в 00:53
Футбол

«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Газета.Ru 15:56
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Авто

Toyota начала продажи в России обновленной Toyota Corolla

Официальные дилеры компании Toyota в России объявили о начале приема заказов на обновлённый седан Corolla, который получил ряд изменений в экстерьере и интерьере.
32CARS.ru вчера в 06:24
Происшествия

Тело рабочего найдено под завалами обрушившегося СКК в Петербурге

Погибшим оказался 29-летний Матвей М. Там сегодня произошло незапланированное обрушение крыши во время демонтажа спортивно-концертного комплекса.
iReactor вчера в 09:00
Хоккей

Овечкина признали лучшим игроком января в НХЛ

ProstoProSport 15:35
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости вчера в 02:58
Шоу-бизнес

Мать Аршавина дала оценку требованию о выселении внучки из квартиры

Ранее экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина сообщила о том, что она получила письмо с требованием к 1 марта покинуть квартиру, которая принадлежит ее бывшей свекрови.
RuNews24.ru 12:02
Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Происшествия

Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу

Газета.Ru 15:56
Общество

Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале в стране будет четырехдневная рабочая неделя, в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 числа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Neva.Today 09:08
Шоу-бизнес

«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов

Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Passion.ru 07:00
Политика

«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России

Журналист Владимир Познер назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей".
РИА Новости 19:54
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
РЕН ТВ вчера в 00:07
Происшествия

Из реки в Киеве выловили мужскую голову в пакете

В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».
Lenta.ru 15:16
Общество

Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа

Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.
Российская газета 00:45
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Зеленский подчеркнул, что приглашает большой американский бизнес, чтобы они участвовали в проектах добычи природного газа и нефти.
RuNews24.ru 01:55
Политика

Киев рассчитывает, что выборы в Донбассе пройдут по правилам Украины

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, включая неподконтрольную Киеву часть Донбасса, в конце октября.
РЕН ТВ 15:25
Теннис

Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Известия 07:00
Здоровье

Врач объяснил, как распознать тромб, образовавшийся в венах

Сергей Чубченко, глава Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, рассказал, как можно распознать тромбы, которые образовались в венах.
Слово и Дело 11:39
Футбол

«Рубин» хочет подписать полузащитника «Ольборга»

Согласно информации источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован казанский «Рубин». «Ольборг» ведет переговоры о продаже игрока.
Евро-футбол.ру 04:18
Наука

Опубликованы первые снимки размножения коронавируса

Русская Планета вчера в 13:41
Общество

Обнаружено загадочное предсказание Нострадамуса о коронавирусе

Обнаружено загадочное предсказание французского астролога и пророка Мишеля де Нострдама, известного под именем Нострадамус, о смертельном коронавирусе, распространившемся в Китае.
ФАН 08:34
Музыка

Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ

Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
VSE42.RU вчера в 22:21
Общество

Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин

Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 20:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное