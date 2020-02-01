Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».

Общество Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Политика Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%» Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.

Экономика Потребительское доверие граждан России снизилось — исследование Индекс потребительского доверия у граждан России снизился в четвертом квартале 2019 года с 73 до 68 пунктов после роста в двух предыдущих кварталах, такие данные содержатся в совместном отчете The Conference Board и Nielsen, опубликованном 31 января.

Политика ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.

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Политика Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети 37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.

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Армия и оружие Названы «экзистенциальные угрозы» США США превосходят по оборонным расходам любое другое государство в мире, но стране все равно грозит ряд экзистенциальных опасностей, к которым Вашингтон не готов, пишет Forbes, отмечая, что такие угрозы могут сделать дальнейшее функционирование демократического правительства фактически невозможным.

Спорт Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.