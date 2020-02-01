Политика
Lenta.ruПушков оценил переговоры Белоруссии и США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
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Пушков ответил Помпео на обеспечение Белоруссии американской нефтью
Национальная служба новостейвчера в 10:43
США пытаются сделать с Белоруссией тоже, что и с Украиной — Алексей Пушков
Новостной фронтвчера в 10:42
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