Политика

Lenta.ruLenta.ruПушков оценил переговоры Белоруссии и США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Читать в источнике
Комментировать415

Подробнее о событии

Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

Известиявчера в 20:31

Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию

РИА Новостивчера в 09:45

Пушков ответил Помпео на обеспечение Белоруссии американской нефтью

Национальная служба новостейвчера в 10:43

США пытаются сделать с Белоруссией тоже, что и с Украиной — Алексей Пушков

Новостной фронтвчера в 10:42

Пушков оценил «нефтяные» переговоры Минска и США

News.ruвчера в 10:41

Пушков отреагировал на заявление Помпео о поставках черного золота Минску

REGNUMвчера в 10:30

Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Российская газетавчера в 11:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия

В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске

REGNUM вчера в 18:42
Общество

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Вести.Ru вчера в 18:16
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Здоровье

В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Piter.tv 31 января в 09:38
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК 31 января в 17:28
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 31 января в 00:22
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 06:35
Политика

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
РБК вчера в 05:35
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Экономика

Потребительское доверие граждан России снизилось — исследование

Индекс потребительского доверия у граждан России снизился в четвертом квартале 2019 года с 73 до 68 пунктов после роста в двух предыдущих кварталах, такие данные содержатся в совместном отчете The Conference Board и Nielsen, опубликованном 31 января.
Красная весна 31 января в 00:11
Футбол

«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Газета.Ru вчера в 15:56
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Политика

ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине

В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.
Lenta.ru 30 января в 23:04
Общество

Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке

Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо.
РИА Новости вчера в 07:58
Политика

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец вчера в 02:02
Общество

В Омской области увеличат ежемесячные выплаты для льготников

Отмечается, что льготникам предоставляется выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Город55.ру вчера в 22:57
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru вчера в 09:08
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
Армия и оружие

Названы «экзистенциальные угрозы» США

США превосходят по оборонным расходам любое другое государство в мире, но стране все равно грозит ряд экзистенциальных опасностей, к которым Вашингтон не готов, пишет Forbes, отмечая, что такие угрозы могут сделать дальнейшее функционирование демократического правительства фактически невозможным.
Взгляд.ру 00:58
Шоу-бизнес

Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену.
Телепрограмма вчера в 02:42
Армия и оружие

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Российская газета вчера в 16:14
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС вчера в 01:47
Происшествия

Из реки в Киеве выловили мужскую голову в пакете

В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».
Lenta.ru вчера в 15:16
Спорт

Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
РИА Новости 31 января в 07:07
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport вчера в 02:56
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 31 января в 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное