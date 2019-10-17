Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо.

Президент США Дональд Трамп, обратившись в письме к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, выступил с предложением относительно заключения договоренности с курдами.

Трамп попросил Эрдогана не быть дьяволом

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