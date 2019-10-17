Политика
Rostov gazetaТрамп попросил Эрдогана не быть дьяволом
Президент США Дональд Трамп, обратившись в письме к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, выступил с предложением относительно заключения договоренности с курдами.
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Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:48
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Гаджеты
«Идеальный» молодёжный смартфон Honor доступен для предзаказа
iXBT.com 15 октября в 02:44
Авто
BMW рассекретила седан 2-Series Gran Coupe
Компания BMW обнародовала подробную информацию о новом BMW 2-Series Gran Coupe, который дебютирует в ноябре этого года на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.
Российская газета вчера в 08:08
Политика
Комиссия Госдумы выявила в нескольких СМИ нарушения законодательства
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке лидеров протестных акций, а также выявила нарушения законодательства в нескольких СМИ.
RT на русском 13:31
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Футбол
«Динамо» может возглавить тренер молодежной сборной Польши
ProstoProSport вчера в 15:25
Общество
Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн
«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.
РБК 10:48
Хоккей
Нефтехимик — СКА 2:1 (1-й период)
Спорт-Экспресс 14:22
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России в 2019 году
С января по август 2019 года население России сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Известия 11:50
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Коммерсантъ 14:53
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Армия и оружие
МИД Турции назвал условие завершения операции в Сирии
По итогам встречи Пенс заявил, что санкции США против Турции будут отменены после того, как в зоне ее операции «Источник мира» в Сирии будет полностью прекращено ведение огня.
Известия 14:52
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество
Температурный рекорд 1990 года побит в Москве
Эхо Москвы 06:32
Политика
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Российская газета 13:56
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Экономика
Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 22:28
Авто
В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia
На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
Тарантас Ньюс вчера в 14:28
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Политика
В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
РИА Новости 13:32
Политика
Российский флот получит подлодку «Казань» в конце 2020 года
Головная подводная лодка проекта 885М «Казань» будет сдана флоту не раньше конца 2020 года.
News.ru 12:46
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
РИА Новости 12:35
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Наука
Изменение климата повышает риск метилртутного загрязнения
В своей работе ученые проанализировали «общую ртуть» (все различные формы этого вещества, включая твердую, газообразную и метилированную) и продемонстрировали, что доля метилртути в ней увеличивается по мере таяния.
Naked Science 12:19