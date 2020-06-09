Политика
РИА НовостиПушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии. По словам Пушкова, Румыния вслед за США повторяет ложные "банальности" об "агрессивности" России.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости 20:55
Общество
Бани и парикмахерские Петербурга могут готовиться к приему посетителей
Беглов отметил, что с Роспотребнадзором уже согласовано открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, за исключением услуг салонов красоты.
МР7.ру 12:37
Наука
Обнаружена молекула, сжигающая жир
Вебстер Сантос, профессор химии и научный сотрудник Школы наук в Вирджинском техническом университете совместно с коллегами недавно обнаружил небольшой митохондриальный разобщающий белок – BAM15, который уменьшает массу жира у мышей, не влияя на потребление пищи и мышечную массу и не повышая температуру тела.
MedikForum.ru 00:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Футбол
Защитник сборной Болгарии может перейти в «Уфу»
Защитник софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в «Уфу», сообщает Maritsa.
Спорт-Экспресс 13:05
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ вчера в 23:24
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 19:47
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
Общество
Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS
Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru 21:26
Происшествия
В Красноярске арестовали подозреваемых в нападении на инкассаторов
Суд постановил заключить под стражу троих подозреваемых в нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Газета.Ru 10:00
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Экономика
Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики
Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минвостокразвития.
Российская газета 05:55
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Наука
Из-за негативных мыслей человек в старости может поглупеть
Как сообщается в научном издании Alzheimer’s & Dementia, постоянное негативное мышление снижает когнитивные функции, а также способствует отложению в мозге белковых агрегатов, которые обычно выявляют при болезни Альцгеймера.
АБН 19:40
Армия и оружие
США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету
Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия 14:40
Общество
Губернатор Приморья озвучил позитивную новость
Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время своего ежегодного отчёта перед Законодательным Собранием заявил, что в крае увеличилась продолжительность жизни до 71,3 года в 2019 году.
Владивосток-Новости 21:52
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости 09:12
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Футбол
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 09:51
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Спорт
Чемпион Европы Шустов дисквалифицирован на четыре года
Чемпион Европы в прыжках в высоту Александр Шустов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Pravda.Ru вчера в 10:54