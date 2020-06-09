Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии. По словам Пушкова, Румыния вслед за США повторяет ложные "банальности" об "агрессивности" России.

Происшествия За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц. 3

Футбол «Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков Дьяков и Шишкин приняли участие в двух играх за «Спартак-2».Основная команда «Спартака» на данный момент занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 56

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 34

Экономика МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд. 145

Общество Назван лучший российский вуз в мировом рейтинге QS Москва, 10 июня 2020, 09:10 — REGNUM Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова признан лучшим российским высшим учебным заведением по оценке мирового рейтинга QS World University Rankings. 73

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 71

Политика Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei Госсекретарь США Майк Помпео во вторник обвинил власти КНР в оказании давления на Великобританию через компанию Huawei и банк HSBC.

Здоровье В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19 Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 260

Происшествия Готовившего теракт в Красноярске подростка признали невменяемым Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток, задержанный в апреле за подготовку вооружённого нападения на школу, имеет психическое заболевание и нуждается в лечении. 5

Политика В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия. 11

Общество Россия частично открывает границы для выезда за рубеж Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился открыть границы для россиян, планирующих отправиться за рубеж для ухода за родственниками, на лечение, а также в целях учебы и работы. 2,3K

Происшествия В Сургуте полицейские жестко задержали отдыхавших в парке девушек В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 45

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 558

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются переезжать Принц Гарри считает, что именно здесь лучше всего и быстрее справились с пандемией COVID-19, и массовых беспорядков там нет. 11