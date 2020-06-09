Политика
РИА НовостиПушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии. По словам Пушкова, Румыния вслед за США повторяет ложные "банальности" об "агрессивности" России.
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Пушков прокомментировал планы Румынии признать Россию враждебной страной
Аргументы и Фактывчера в 21:27
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Происшествия
За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура
Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц.
Газета.Ru 03:01
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Политика
Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков
Дьяков и Шишкин приняли участие в двух играх за «Спартак-2».Основная команда «Спартака» на данный момент занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.
Vprognoze.ru вчера в 13:04
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35
На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
РБК 02:55
Общество
Назван лучший российский вуз в мировом рейтинге QS
Москва, 10 июня 2020, 09:10 — REGNUM Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова признан лучшим российским высшим учебным заведением по оценке мирового рейтинга QS World University Rankings.
REGNUM 02:10
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
Роднина отреагировала на смертельное ДТП с участием Ефремова
Газета.Ru вчера в 08:55
Здоровье
В Роскачестве рассказали о вызывающих пищевые отравления бактериях
Патогенные бактерии, содержащиеся в продуктах, могут привести к пищевому отравлению.
ФАН 02:52
Политика
Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник обвинил власти КНР в оказании давления на Великобританию через компанию Huawei и банк HSBC.
РИА Новости вчера в 17:07
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Здоровье
В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19
Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 08 июня в 01:53
Происшествия
Готовившего теракт в Красноярске подростка признали невменяемым
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток, задержанный в апреле за подготовку вооружённого нападения на школу, имеет психическое заболевание и нуждается в лечении.
RT на русском 01:54
Авто
Начался тестовый выпуск двигателей для тяжёлых грузовиков «КамАЗ» К5
Серийное производство нового дизеля начнется в начале 2021 года.
110km.ru 08 июня в 14:08
Политика
В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию
Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад вчера в 08:18
Общество
Россия частично открывает границы для выезда за рубеж
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился открыть границы для россиян, планирующих отправиться за рубеж для ухода за родственниками, на лечение, а также в целях учебы и работы.
Travel Russian News 08 июня в 08:19
Происшествия
В Сургуте полицейские жестко задержали отдыхавших в парке девушек
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».
Discover24 02:52
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются переезжать
Принц Гарри считает, что именно здесь лучше всего и быстрее справились с пандемией COVID-19, и массовых беспорядков там нет.
RuNews24.ru вчера в 02:57
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Культура
Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров
Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
Popcornnews.ru вчера в 05:37
Авто
Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17