Армия и оружие
Военное делоПушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор напомнил, что переброска американских войск в Польшу и страны Балтии будет нарушением Основополагающего Акта Россия — НАТО 1997 года. Сенатор Алексей Пушков через свой аккаунт в Twitter прокомментировал планы Соединенных Штатов перебросить часть своих военных к российским границам.
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Вывод 12 тыс. военных США из ФРГ не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в США. Этот вес определяется другим. А вот переброска этих войск в Польшу и страны Балтии стала бы нарушением Основополагающего акта Россия – НАТО от 1997 года. Это было бы опасной провокацией.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельВзгляд.ру вчера в 21:30
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План США перебросить войска к границам РФ является провокацией — Пушков
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