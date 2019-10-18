Политика
Политическая ЭкспертизаПушков оценил попытку Киева переписать Минские соглашения
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал очередные политические шаги Киева в Twitter. По мнению общественного деятеля, поведение украинцев совершенно не соответствует сложившейся ситуации.
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Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей
Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 11:46
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 10:25
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Футбол
Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru вчера в 14:04
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк призвали молиться за неё
Родственники Анастасии Заворотнюк призвали всех желающих присоединиться к соборной молитве за здравие актрисы, которую предложила одна из поклонниц звезды.
News.ru 10:15
Политика
Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Политика
Медведчук заявил об атаке Киева на призывающие к миру телеканалы
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика новой украинской власти направлена против трёх телеканалов, которые призывают к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 11:32
Кино
В «Пионере» покажут «Мысленного волка» Гай Германики
В московском кинотеатре «Пионер» с 18 по 30 октября пройдут показы мистического фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк».
Культуромания вчера в 07:46
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
Общество
Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа
Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.
Газета.Ru 09:23
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года
Встретятся два непобежденных чемпиона мира: украинец Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe 04:19
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру вчера в 12:10
Авто
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
Motor вчера в 11:33
Общество
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
РИА Новости вчера в 11:24
Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Единоборства
Хабиб пришел в тренажерный зал в шапке-ушанке
Газета.Ru 07:52
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Второго ребенка артисту подарила 23-летняя модель Анастасия Решетова, мальчика назвали Ратмиром.
Московский Комсомолец 09:04
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30