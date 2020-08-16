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Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

«США вновь оказались в «унизительной изоляции»: в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану», — написал Пушков в Twitter. Ранее, 14 августа, Совбез не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

«Унизительная изоляция»: Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

Московский Комсомолец23:52
Известия

Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

Известия00:46
Газета.Ru

Пушков прокомментировал поражение США в Совбезе ООН

Газета.Ru00:00
Lenta.ru

В России прокомментировали поражение США в Совбезе ООН

Lenta.ru00:59
РЕН ТВ

Еще один удар по авторитету: Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

РЕН ТВ23:35
News.ru

Пушков оценил фиаско США в Совбезе ООН

News.ru23:17
РИА Новости

Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

РИА Новости23:02

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Семья белорусского оппозиционера Цепкало находится на Украине

Минск, 16 августа 2020, 10:32 — REGNUM Представитель объединенного штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию Российской Федерации и в данный момент вместе с детьми находится на Украине.
REGNUM03:32
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Пилот «Формулы-2» получил перелом позвонка во время гонки в Барселоне

Индонезийский пилот Шон Гелаэль из команды DAMS получил перелом позвонка во время первой гонки "Формулы-2" в Барселоне в субботу, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости03:38