Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН
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«США вновь оказались в «унизительной изоляции»: в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану», — написал Пушков в Twitter. Ранее, 14 августа, Совбез не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон.В источнике
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