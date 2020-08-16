Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

«США вновь оказались в «унизительной изоляции»: в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану», — написал Пушков в Twitter. Ранее, 14 августа, Совбез не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон.