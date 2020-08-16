Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН
Смотрите также
Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова
Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве
США одобрили продажи 90 истребителей F-16 на $62 млрд
В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США
Забеременевшая в 13 лет железногорская школьница родила девочку
В России ускорили порядок включения лекарств в список жизненно важных
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
В Подмосковье один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Собянин анонсировал вакцинацию от гриппа и ОРВИ с 1 сентября
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Путин предложил провести встречу глав стран-членов СБ ООН по Ирану
Госдеп ответил Путину на предложение провести саммит по Ирану
Трамп не поддержал идею Путина провести саммит по Ирану до выборов
Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Спецпредставитель Трампа сообщил о вариантах сделки по СНВ без Китая
Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов
Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter провал попытки США продлить иранское оружейное эмбарго в Совбезе ООН. В пятницу Совбез не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За резолюцию проголосовали лишь США и Доминикана.В источнике
Подробнее о событии