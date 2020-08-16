Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter провал попытки США продлить иранское оружейное эмбарго в Совбезе ООН. В пятницу Совбез не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За резолюцию проголосовали лишь США и Доминикана.