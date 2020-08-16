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РИА Новости
РИА Новости

Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter провал попытки США продлить иранское оружейное эмбарго в Совбезе ООН. В пятницу Совбез не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За резолюцию проголосовали лишь США и Доминикана.В источнике
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Lenta.ru

В России прокомментировали поражение США в Совбезе ООН

Lenta.ru00:59
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Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

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США потерпели фиаско в Совбезе ООН

ТВ Центрвчера в 06:15
РИА Новости

Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

РИА Новости23:02
Вести.Ru

Вашингтон остался в одиночестве, но от санкций не отказался

Вести.Ruвчера в 14:34
Газета.Ru

Пушков прокомментировал поражение США в Совбезе ООН

Газета.Ru00:00
Новостной фронт

Пушков: США оказались в «унизительной изоляции»

Новостной фронтвчера в 05:14

Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена
REGNUM20:39
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новости04:21
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